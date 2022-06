De cand s-a scumpit benzina/motorina mai circulati la fel de des?

Puneam problema cu niste prieteni. De cand motorina s-a facut 9 lei ne-am gandit serios sa lasam masina mai mult acasa, dar din pacate nu s-a intamplat deloc asta. Circulam la fel ca inainte. La voi ce s-a schimbat?

Chiar si acum cand motorina este peste 9 lei in Bucuresti, circulam si facem plinul de fiecare data. Nu vreau sa sune ca o aroganta, insa depindem mult de masina. Nu doar eu sau prietenii mei, ci lumea in general. Nu am vazut ca traficul sa fie mai liber. Se circula la fel ca inainte iar la benzinarii toata lumea face plinul.

Eu si colegii/prietenii mei ne-am gandit sa cautam alternative, poate un mijloc de transport in comun sau chiar bicicleta. Din pacate este complicat de facut asta, chiar daca este usor la prima vedere sa zici ca iei tramvaiul sau metroul.

In Bucuresti, desi transportul in comun este foarte extins, in 99% din cazuri trebuie sa iti iei o marja de eroare foarte mare ca sa fii sigur ca ajungi la timp la destinatie. Masinile nu vin la timp, tramvaiele sunt blocate de autoturismele care circula pe linia de tramvai, iar metrou nu este peste tot.

La voi care este situatia? Ati lasat masina acasa? Circulati la fel de des cu masina precum inainte de scumpiri? Ati gasit alternative? Va afecteaza sau nu pretul carburantului?