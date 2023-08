Comparativ cu alte modele, bateria modelelor iPhone 14 si iPhone 14 Pro se degradeaza mai repede

Conform Apple, procesul de degradare al acestor modele este in parametrii normali.

Mai multi utilizatori ale modelelor iPhone 14 si iPhone 14 Pro au postat pe X(Twitter) si Reddit ca bateriile telefoanelor au scazut la 85-95% din capacitatea initiala.

Fenomenul de degradare a bateriilor este unul normal, dar tinand cont ca modelele inca nu au 12 luni de cand sunt pe piata, scaderea bateriei la o capacitate sub 90% pare putin alarmant.

Apple a declarat ca aproximativ 500 de cicluri de incarcare completa a bateriei ar reduce capacitatea acesteia la 80% din valoarea initiala. Astfel, modul de utilizarea al telefonului si de cate cicluri de incarcare a beneficiat bateria va avea un cuvant de spus asupra fiecarui caz individual.

Less than a year and my iPhone 14 Battery health is at 89% pic.twitter.com/52fVMKBDW4

Convinced that using MagSafe charging has fried my iPhone 14 Pro battery. Losing 10% capacity in less than a year… isn’t normal. pic.twitter.com/9ETSpjOny0

Been saying the battery life ain’t it on the iPhone 14 pro max since launch!

Now with my battery health already at 86% and everyone seeing massive drops in battery health, it just further proves my point https://t.co/WhBEdhxUeF

— MilesAboveTech (@milesabovetech) August 11, 2023