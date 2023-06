Cum se comporta Diablo 4 pe Nvidia GeForce RTX 4070 de laptop

Cand spui Diablo, Starcraft si Warcraft urechile gamerilor par atinse de niste sunete divine. Titlurile create de cei de la Blizzard Entertainment au marcat copilariile multora dintre noi. Gamerii veterani cu siguranta isi aduc aminte de noptile pierdute pe acasa sau prin internet café-uri alaturi de Diablo I si II luptand cu fortele intunecate ale raului pentru a le invinge. Cele doua titluri lansate in 1997, respectiv 2000 sunt considerate astazi clasice si inca jucate cu multa nostalgie de fanii seriei. Diablo III a fost titlul creat pentru atat pentru vechea generatie de gameri cat si pentru una noua, lansat la 12 ani dupa Diablo II, in 2012. Acesta a fost un diamant neslefuit si a ajuns dupa mai multe actualizari si continut sa devina un titlu foarte indragit si jucat si astazi. In 2019, cei de la Blizzard au anuntat lansarea celui de-al patrulea titlu principal din serie – Diablo IV – iar pe 6 iunie 2023 gamerii din intrega lume (eu inclusive) am pus mana pe el si am pornit o noua aventura cu misiunea finala de a invinge raul, alaturi de un personaj echipat cu cel mai bun echipament descoperit in joc.

Diablo IV revine la stilul intunecat regasit si in primele 2 titluri ale seriei si renunta la aspectul mai cartoonish adoptat de al treilea titlu. Blizzard a investit mai multa energie si la capitolul poveste, care este cea mai complexa din serie si numarul de filmulete in-game a crescut considerabil. Principalul antagonist in Diablo IV este Lilith, fiica lui Mephisto, iar salvarea lumii este in mainile jucatorului care poate alege un personaj din cele 5 clase disponibile: barbar, vrajitor, druid, rogue sau necromancer.

Diablo IV nu schimba radical reteta regasita pana acum in serie si acelasi gameplay precis si fluid se regaseste si aici. Insa nivelul de personalizare a crescut, modurile in care echipamentul poate fi imbunatatit este mai detaliat, iar toata actiunea se petrece intr-o lume aproape open-world fiind si cea mai mare gasita in universul Diablo de pana acum. Grafica este foarte bine realizata, atmosfera sumbra prezenta, filmuletele si vocile actorilor la cel mai inalt nivel – cel mai recent joc al celor de la Blizzard este deja un hit.

Personal, am jucat toate titlurile seriei (mai putin varianta mobila), iar Diablo IV adauga suficiente mecanici noi pe langa cele deja consacrate ale seriei. Ofera mult mai mult continut – sunt foarte multe misiuni secundare pe care le poti face, lumea este vasta si diferita, iar ca preferinta personala am ales sa parcurg jocul prima oara cu un barbar. Pentru prima data in serie – poti folosi calul ca mijloc de deplasare rapida intre regiuni fara a intalni vreun ecran de incarcare.

Modul in care parcurgi cele 5 regiuni ale hartii va apartine fiecaruia dintre voi, iar nivelul inamicilor se va scala automat cu cel al vostru. Pentru mine – care eram in cautarea un ARPG fluid si care sa ma tina in priza – Diablo IV este perfect. Atmosfera te inghite repede, iar povestea si dorinta de a avea un caracter mai puternic te va trimite tot inainte sa macelaresti hoardele armatei lui Lilith si in ultima instanta, pe ea. Inca nu am ajuns la end-game si nici nu am marit nivelul de dificultate – timpul pe care reusesc sa il aloc gamingului nu e niciodata suficient.

Am rulat jocul pe laptop-ul meu personal, un MSI pe care vi l-am prezentat AICI. Pe acesta il folosesc si la birou in fiecare zi si il car dupa mine non stop, ca nu se stie. Pe scurt are un Nvidia GeForce RTX 4070, un procesor i7-13700H si 32GB RAM DDR5. Ecranul e 2K la 240Hz.

Asadar, in Diablo 4 cu toate setarile pe Ultra, rezolutie 2K, FPS-ul inregistrat in mod constant a fost in jur de 99. Nu zic 100 ca desi atingea si valoarea asta, oscila mai mult intre 95 si 99FPS.

A urmat „minunea” sau DLSS cum tot promoveaza Nvidia. Am incercat modurile Ultra Performance si Quality ca sa vad diferentele la extrem. Evident, aceleasi setari grafice, dar diferente notabile la FPS.

Va jur ca nu am vazut nici o diferenta la imagine, se vedea la fel indiferent, lucru care nu face decat sa ma bucure. Asadar, daca aveti un laptop mai slab, eu am reusit sa scot 150FPS constant cu DLSS pe Ultra Performance si 142 FPS pe Quality.

Mi se pare un boost considerabil si daca ai un monitor cu rata mare de refresh o sa te bucure asta. Cred ca am mai spus asta, dar cand avema un PC slab si trebuia sa ma pe low si chiar si atunci se bloca placa video, mi-as fi dorit sa am DLSS.

Jocul nu are inca Ray Tracing, ar urma in curand. Chiar si asa mi se pare ca are o grafica buna, merita incercat daca suntenti fani Diablo si daca vreti performante maxime..jocul este optimizat pentru Nvidia.