Mi-am luat laptop cu placa video Nvidia GeForce RTX 4070

Si ce ne zici noua? Vreau sa va zic de ce, ce model de laptop si de ce consider ca merita sa aruncati un ochi la ele daca vreti sa va jucati prin deplasare la o calitate foarte buna. Tehnologiile Nvidia integrate, dar si tehnologiile MSI din acest laptop, il fac o alegere buna pentru gaming.

N-am ezitat nici o secunda sa spun ca laptop-urile MSI sunt printre cele mai bune din piata in acest moment. Este strict parerea mea asa ca puteti sa ma contraziceti, insa din tot ce am testat, MSI mi-a lasat la sfarsitul zilei un gust placut. Asadar, am ales un MSI pe acest drum, asta deoarece aveam nevoie de un portabil performant atat la munca cat si acasa.

Cum in ultima vreme sunt mai tot timpul plecat si laptop-ul de serviciu este un Lenovo strict pentru office, fara nici un fel de putere de a rula jocuri, am facut acest pas la un laptop de gaming si am inlocuit slabutul Lenovo cu ceva mai performant.

Nu doar ca muncesc pe el si am tot felul de aplicatii deschise, dar ma pot juca linistit in pauzele de la birou sau cand sunt printr-o deplasare de lunga durata.

De ce am mentionat de Nvidia in titlu? Este foarte simplu. V-am spus intr-un articol recent ca mi-am luat o placa video noua, un AMD Radeon 7900 XTX, cea mai buna placa din portofoliul echipei rosii. Asadar, am renuntat la Nvidia pe desktop, dar pe laptop nu pot face asta. Am explicat de ce am renuntat la Nvidia pe desktop, cel putin o vreme, dar ce te faci cu laptop-ul?

Aici Nvidia are un mare avantaj si se vad foarte bine tehnologiile lor. Laptop-urile sunt mai sensibile si trebuie sa le construiesti mai bine daca vrei performante. Se incing mai repede, sunt mici si inghesuite, asadar trebuie sa o dregi si din software.

Laptop-ul meu are urmatoarea configuratie:

Ecran de 15.6 inch cu rezolutie 2560 x 1440 pixeli la 240Hz

Procesor Intel Core i7-13700H

Placa video Nvidia GeForce RTX 4070 8GB

32GB RAM DDR5 5600MHz

1TB SSD PCI Express 4.0

Dupa cum vedeti este un laptop destul de puternic, cu un procesor bun, memorie RAM multa si stocare suficienta. Este un laptop foarte bun la prima vedere si o sa vedeti ca stie multe si in gaming.

Dar ce vreau sa mentionez aici este placa video, care pe laptop-uri mi se pare mai buna decat pe desktop-uri tocmai din cauza tehnologiilor oferite. O sa va zic despre ce este vorba si revin cu alt articol unde o sa va arat si rezultatele din jocuri.

O sa gasiti o sumedenie de tehnologii pe laptop-urile cu Nvidia la bord. Ele sunt de trei ori mai eficiente din punct de vedere energetic decat generatia anterioara, au DLSS 3 despre care vorbim imediat, a cincea generatie de Max-Q Design si performanta de patru ori mai mare.

Placile video utilieaza memorii performante care merg la o tensiune mult mai mica, controlul memoriei este pe trei viteze astfel incat sa utilizeze trei scenarii diferite, iar Whispermode si BatteryBoost au fost imbunatatite de pana la 2 ori.

DLSS 3 este tehnologia cea mai revolutionara din noua serie de placi video Nvidia. Aceasta ofera o performanta de pana la 4 ori fata de randarea bruta si multe jocuri au adoptata deja tehnologia, mult mai repede decat s-a intamplat cu DLSS 2.

DLSS 3 foloseste inteligenta artificiala, care sporeste masiv performanta in jocuri, mentinand in acelasi timp o calitate excelenta a imaginii. Avand la baza DLSS Super Resolution si folosind Optical Multi Frame Generation pentru a genera cadre complet noi, noua versiune foloseste si a patra generatie de nuclee Tensor care se vor ocupa de randarea si crearea noilor cadre in timp real.

Ada Optical Flow Accelerator analizeaza doua cadre secventiale din joc si calculeaza un camp de flux optic. Campul de flux optic capteaza directia si viteza cu care pixelii se deplaseaza de la cadrul 1 la cadrul 2 si este capabil sa capteze informatii la nivel de pixel, cum ar fi particule, reflexii si umbre, care nu sunt incluse in calculele vectorului de miscare al motorului de joc.

Pentru fiecare pixel in parte, reteaua de inteligenta artificiala DLSS Frame Generation AI decide cum sa utilizeze informatiile din vectorii de miscare ai jocului, campul de flux optic si cadrele secventiale ale jocului pentru a crea cadre intermediare. Astfel, se pot reconstrui cadre cu precizie atat geometrica, cat si efectele vizuale.

Impreuna cu Nvidia Reflex, care sincronizeaza GPU si CPU, asigurand o reactie optima si o latenta redusa a sistemului, o sa aveti performante mult mai bune in gaming. In primul rand o sa aveti mai multe FPS-uri in jocurile compatibile, asta inseamna de pana la 3 si chiar 4 ori mai multe FPS-uri si cu aceeasi calitate a imaginii, dar si o latenta mai redusa de pana la doua ori.

Chestia asta ajuta pe laptop-uri, acolo unde performanta este mai slaba decat pe desktop si automat ai nevoie de extra putere daca vrei sa rivalizezi cu echivalentul unui desktop. Chiar daca aceste tehnologii exista si pe placile video desktop, eu le consider mai utile pe laptop-uri.

O sa revin cu teste in jocurile compatibile DLSS 3, dar si in alte titluri, ca sa va arat ce stie acest MSI impreuna cu Nvidia GeForce RTX 4070.