Computex 2024: AMD lanseaza 2 procesoare noi pentru socketul AM4

AMD se tine de cuvant si continua suportul impresionant pentru platforma AM4.

AMD Ryzen 9 5900XT este un upgrade major peste 5900X pentru multi-tasking. 5900X era echipat cu 12 nuclee si 24 fire de executie, in timp de 5900XT vine cu 16 nuclee si 32 fire de executie. In plus, memoria cache a crescut la 72MB de la 64MB pe modelul X, iar frecventele au crescut de asemenea cu 100Mhz. Puterea totala disipata a ramas aceiasi – 105W.

Conform AMD, acesta este un concurent pentru Intel Core i7 13700K.

AMD Ryzen 5800XT a pastrat acelasi numar de nuclee/ fire de executie ca modelul 5800X – 8/16, dar a primit 4MB in plus pentru cache – 36MB versus 32MB pe 5800X. La fel ca in cazul lui 5900XT, frecventele au crescut cu 100Mhz per nucleu. AMD il prezinta ca rival pentru Intel Core i5 13600KF.

Ambele vin cu sistemul de racire Wraith RGB in pachet si vor fi disponibile din iulie.