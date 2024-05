Computex 2024: Acer lanseaza 3 monitoare OLED

Acesetea fac parte din gama Predator si sunt dedicate gamingului.

Panourile IPS pierd incet teren in fata panourilor mai performante OLED, iar Acer adauga in portofoliu 3 monitoare cu diagonale de 27 inch, 32 inch, respectiv 34 inch.

Predator X27U F3┬ávine cu o rata de reimprospatare de 480Hz si un timp de raspuns de 0.01 ms, alaturi de rezolutia 2560×1440. Este echipat cu 2 porturi HDMI 2.1, un port USB tip C cu power delivery 90W si are comutator KVM integrat. Pretul recomandat de producator in Europa este de 1200 euro.

Specifica╚Ťiile panoului Dimensiunea afi╚Öajului 26.5″ Tipul de panou OLED Rezolu╚Ťia maxim─â ╚Öi rata de re├«mprosp─âtare HDMI: 2560×1440 @480Hz DP: 2560×1440 @480Hz Tip-C: 2560×1440 @480Hz Glare Nu Timp de r─âspuns 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) Tear technology Compatibil cu AMD FreeSyncÔäó Premium Pro, compatibil cu NVIDIA┬« G-SYNCÔäó. Raport de contrast 1,500,000:1 Luminozitate Tip. 275 nits, v├órf 450 nits, v├órf 1300 nits @ HDR 1.5% Unghiul de vizualizare 178┬░ (H), 178┬░ (V) Gama de culori DCI-P3 99% Culori 1.07B Bi╚Ťi 10Bit Specifica╚Ťii de sistem Semnal de intrare 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + SPK + Audio out + 2 USB 3.2 + USB-B (2 sus, 2 jos) Montare pe perete VESA 100×100 mm Speaker 5W x2 Surs─â de alimentare Extern (C13/C14) ├Änclinare / Oscilare / Pivotare / Reglare pe ├«n─âl╚Ťime -5┬░-25┬░ / ┬▒20┬░ / ┬▒90┬░/ 165 mm

Predator X32 X3┬á vine cu o diagonala generoasa de 31.5inch si functioneaza la rezolutia 3840×2160 si rata de reimprospatare de 240Hz sau 2160×1440 si o rata maxima de reimprospatare de 480Hz. La randul sau este echipat cu porturi HDMI 2.1 si port USB tip C cu power delivery 90W. Pret recomandat in Europa este de 1400 euro.

Specifica╚Ťiile panoului Dimensiunea afi╚Öajului 31.5″ Tipul de panou OLED Rezolu╚Ťia maxim─â ╚Öi rata de re├«mprosp─âtare HDMI: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) DP: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) Tip-C: 3840×2160 @240 Hz/ 1920×1080 @480 Hz (DFR) Glare Nu Timp de r─âspuns 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) Tear technology Compatibil cu AMD FreeSyncÔäó Premium Pro, compatibil cu NVIDIA┬« G-SYNCÔäó. Raport de contrast 1,500,000:1 Luminozitate Tip. 275 nits, v├órf 450 nits, v├órf 1000 nits @ HDR 3% Unghiul de vizualizare 178┬░ (H), 178┬░ (V) Gama de culori DCI-P3 99% Culori 1.07B Bi╚Ťi 10Bit Specifica╚Ťii de sistem Semnal de intrare 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + SPK + Audio out + 3 USB 3.2 + 1 USB C + USB-B (2 sus, 4 jos) Montare pe perete VESA 100×100 mm Speaker 5W x2 Sursa de alimentare Intern (C13/C14) ├Änclinare / Oscilare / Pivotare / Reglare pe ├«n─âl╚Ťime -5┬░-25┬░ / ┬▒20┬░ / ┬▒90┬░ / 150 mm

Predator X34 X5┬á are un ecran masiv de 34 inch, cu o curbura de 1800R si functioneaza la rezolutia 3840×1440 alaturi de o rata de reimprospatare de 240Hz. Are 2 porturi HDMI 2.1, un port DisplayPort si un USB tip C cu pwoer delivery 90W. Pretul recomandat este tot de 1400 euro.