Comunicat de presă: ABN Systems vrea să ajungă la 85% produse „green” sub brandul Tellur, până în 2030

ABN Systems International, unul dintre liderii pieţei de accesorii telecom și produse Smart Home din România, își lansează seria de produse Tellur Green pe plan internațional, cu ocazia Channel Summit EMEA de la Monaco, prestigios eveniment anual dedicat producătorilor și distribuitorilor din industria IT. Compania își propune ca, până în 2030, 85% dintre produsele sale Tellur să fie „verzi”, realizate exclusiv din materiale biodegradabile, reciclate şi reciclabile.

După etapa de prelansare, din luna aprilie, când primele produse Tellur Green (încărcătoare, cabluri și boxe portabile Bluetooth) au fost disponibile, exclusiv, în rețeaua Orange (Orange Shop şi Orange.ro), din luna mai aceste produse se găsesc în toate magazinele partenere ale ABN Systems International din România, iar de astăzi, își fac lansarea pe plan global.

În afara României, pe parcursul acestei luni, produsele Tellur Green au intrat, treptat, la vânzare în Republica Moldova, Bulgaria, țările baltice (Estonia, Letonia, Lituania), state din fosta Iugoslavie (Slovacia, Croația, Slovenia, Macedonia), iar până la sfârșitul lunii vor ajunge pe piețele vest-europene, în Marea Britanie, SUA, Canada și Mexic. Ulterior, vor fi comercializate în India și Orientul Mijlociu.

Utilizarea de materiale precum fibra de grâu, nailonul reciclat (care ajunge să fie folosit în proporție de 96% dintr-un cablu) sau plasticul reciclabil face ca procesul de fabricare a acestor produse „verzi” să fie mai complex, necesitând mai multe certificări, dar estimarea ABN Systems International este că cererea pentru astfel de produse este în creștere atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente.

Până la sfârșitul acestui deceniu, ABN Systems International își propune ca majoritatea produselor sale Tellur să fie „verzi”, adaptate la această exigență a publicului consumator. Astfel, companie va continua să își îmbogățească, treptat, gama Tellur Green: în a doua jumătate din anul 2022, vor mai fi puse în vânzare încărcătoare auto, căști, power banks, iar pe termen mai îndelungat se află în pregătire producția de tastaturi și mouși.

Am mizat pe interesul ridicat față de produsele verzi în statele vest-europene și, de aceea, am ales ca lansarea globală a gamei Tellur Green să aibă loc la ediția din acest an a Channel Summit EMEA. Este un eveniment care reunește jucători puternici din producția și distribuția IT&C și setează direcțiile în care merge piața, iar anul acesta credem că produsele Tellur Green nu sunt doar în linie cu așteptările pieței, ci proiectează viitorul. În toate industriile a crescut grija pentru mediu, iar consumatorii devin din ce în ce mai responsabili și vor să aibă opțiuni verzi, să poată cumpăra o pereche de căști sau un încărcător care a fost deja realizat din materiale reciclate sau reciclabile și despre care să știe că poate fi reciclat. Ne-am bucurat să constatăm că același interes se manifestă și în România, deoarece, pe baza feedback-ul primei luni de vânzare a produselor Tellur Green, exclusiv în rețeaua Orange, vânzările au depășit ușor așteptarea noastră, iar publicul s-a arătat foarte receptiv, a declarat George Barbu, CEO al ABN Systems International.