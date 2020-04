Control Panel dispare si se transforma in Settings

Neschimbat inca de pe vremea lui Windows XP si cosmetizat putin la Windows 7, Control Panel a ramas acelasi. Totusi, Microsoft are planuri sa-l transforme sau mai bine zis, sa-l elimine definitiv.

Informatia a aparut dupa ce cateva persoane au analizat fisierele ultimului beta update de Windows. Control Panel s-ar putea transforma in Settings deoarece acolo gasim deja cele mai frecvente setari.

Control Panel a ramas in prezent o solutie pentru cei care au nevoie de anumite setari mai speciale, mai rare. Personal nu am mai intrat atat de des in CP precum o faceam pe vremuri pentru ca…nu mai am de ce.

Cumva inteleg contopirea cu Settings si sigur nu ma va deranja, insa mintea mea imi spune sa nu fiu de acord, probabil pentru ca acesta a ramas de ani de zile in aceeasi forma si m-am obisnuit cu el asa cum si voi v-ati obisnuit.

Ce parere aveti? Este o miscare buna din partea Microsoft?