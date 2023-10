Cat a costat prima revizie la Dacia Duster in reprezentanta – impresii dupa un an si 10.000km

A trecut un an de cand Dusterul si-a facut loc in familie. Inca nu a apucat sa mearga prea mult tinand cont ca avem doua masini, insa acolo unde a fost si-a facut treaba exceptional. Am facut prima revizie la o reprezentanta din Bucuresti, iar costurile si experienta au fost net superioare fata de Mazda.

Dupa un an cu Dusterul pot spune ca masina merita fiecare ban. Am explorat drumuri noi, am urcat pe niste trasee mai putin prietenoase si a vazut incarcaturi generoase. Motorul este principalul avantaj al acestei masini, fiind celebrul 1.5dCi de 115CP cu sistem SCR, adica AdBlue. Motorul trage, trage, trage! Are cuplu si te ajuta la urcari chiar si atunci cand in masina sunt 4-5 persoane. Am testat asta.

Ce imi place la Duster:

Acceleratia e foarte buna si depasesti usor

Directia este foarte moale si placuta in oras

Suspensia excelenta (independenta spate)

Garda la sol foarte mare

Sistemul audio (cel putin pe modelul asta) este foarte bun – nu am nici un motiv sa schimb boxele. Am vazut pe alte modele de Duster ca se aude foarte rau…aici nu e cazul.

Farurile LED sunt foarte bune – am pus LED pe faza lunga pentru ca acolo inca avea halogen din fabrica. Nici un stres acum 🙂

keyless entry/go functioneaza impecabil – te-ai apropiat de masina si s-a deschis, iar la plecare se inchide singura cand te indepartezi de ea

Ce nu imi place la Duster:

Stergatoarele sunt proaste si se aud foarte tare la interior. Motorasul care pompeaza apa e pus cumva in torpedou si face o galagie infernala.

Nu e o masina foarte mare dar stiam asta deja.

Nici o sansa sa conduci agresiv pe viraje – se inclina destul de rau.

Daca ai cutie manuala atunci o sa mesteci in ea ca in mamaliga – devine enervanta in timp dar ajungi sa te obisnuiesti cu ideea.

Altele:

Motorul de 1.5dCi este recunoscut pentru consumul mic. Pus pe masina corecta o sa consume putin, insa pe un SUV cu garda mare la sol, tractiune 4×4, anvelope all season, consumul este in jur de 9 in oras si 6-7 la drum intins si mers legal. In paralel, Megane-ul cu acelasi motor, cutie EDC, caroserie break, consuma 5 la drum intins si maxim 8 in oras. Evident ca vorbim despre alta aerodinamica. Deci, consumul poate sa fie mic sau poate sa fie mare, depinde cu ce compari.

Cotiera este mica – spatiu mic de depozitare in ea dar macar o poti culisa fata/spate.

Parbrizul este ingust si inca nu m-am obisnuit cu asta, dar poate fi si de la pozitia inalta pe scaun.

Si acum sa va spun cum a fost prima revizie. Avand o experienta neplacuta cu Mazda (Asko) pentru ca nu m-au lasat cu piesele mele (repet, piese originale Mazda, filtre Mazda, ulei Mazda) si am fost nevoit sa platesc dublu pentru ele, am discutat cu cei de la Dacia sa vad ce putem face.

Dacia te lasa cu piesele tale atata timp cat ai factura si garantie la ele, insa platesti mai mult pentru manopera. Cel putin mie asa mi-a zis o reprezentanta. Am fost in alta zona din Bucuresti si am intrebat la alt service Renault/Dacia si am primit alt raspuns. Discutam despre o reprezentanta din Pantelimon.

Aici am fost lasat cu piesele mele si uleiul meu si am platit doar manopera. Cat credeti ca a costat toata smecheria? Piesele au fost 600 lei, iar manopera 150 lei. Un total de 750 lei pentru o prima revizie nu este deloc mult in conditiile in care eu platesc la Megane-ul meu cam tot atat. Luati in considerare ca cea mai scumpa piesa a fost filtrul de motorina, 200 lei, care nu trebuie schimbat atat de des. Data viitoare nu o sa-l mai schimb, deci deja vorbim de 200 lei mai putin. La Megane il schimb o data pe an sau 30.000km si arata ca nou, deci poate fi schimbat si mai tarziu.

Ca idee tata a platit la Mazda 1250 lei, deci cu 500 lei mai mult. La Dacia am stat langa mecanic, aproape ca munceam cot la cot cu el. Totul a fost transparent, profesional si nu am avut nici o interdictie.

Printre altele, am echipat Dusterul cu niste accesorii. Am pus paravanturi, aparatori de noroi pe toate rotile, bandouri pe usi dar si in jurul caroseriei pe aripi + barele transversale pentru un viitor portbagaj. Urmeaza un bullbar si scarile. Arata mai bine acum si este mai protejata. De asemenea, am pus si folii pe faruri + faza lung LED.