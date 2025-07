Dacia Bigster este un succes in Germania si Franta

Cea mai scumpa Dacie facuta vreodata, Bigster, este un real succes in Franta si Germania, doua dintre cele mai importante piete pentru producatorul roman. Desi cerintele clientilor pareau foarte exagerate in acest segment de pret, inmatricularile de Bigster in aceste tari indica un debut promitator.

Cu un pret maxim de 32.000 euro si un pret de plecare de aproximativ 26.000 euro, Bigster este cea mai scumpa Dacia produsa, dar si cea mai dotata, oferind un motor hybrid de 1.8 litri, 157CP, tractiune 4×4 in versiunea cu motor mild-hibrid de 1.2 litri si 130CP, trapa panoramica cu deschidere, scaune electrice, volan incalzit, parbriz incalzit, scaune incalzite, Android Auto si Apple CarPlay Wireless, sistem audio Arkamys, numeroase sisteme de siguranta si un spatiu generos.

In Germania, Dacia Bigster a inregistrat in luna iunie 1227 de unitati vandute, depasing modele precum Kia Sportage, Ford Kuga, Cupra Tavascan si chiar Renault Austral.

In Franta, tot in luna iunie, s-au inregistrat 2386 de modele vandute, depasind Kia Sportage si Hyundai Tucson.

De la disponibilitatea din aprilie, Dacia Bister s-a vandut in 15.000 de unitati in toata Europa, cele mai multe fiind vandute in Franta, 5836 de unitati. Tinta este de 100.000 unitati vandute intr-un an, adica in jur de 30-40% din productia de la Mioveni. Sementul C-SUV are un volum total de aproximativ 3 milioane de vehicule anula si competitia este una acerba.

Strategia și profilul clienților

80% dintre comenzile inițiale au fost pentru versiunea de top cu motorizare hibryd de 1.8 litri

Doar sub 20% dintre clienți aleg versiunea 4×4 cu cutie manuală.

Proporția de noi clienți este impresionantă: doar 20% dintre cumpărători vin de la Dacia sau Renault, iar doar 15% dintre aceștia de la Duster.

80% dintre cumpărători provin de la alte mărci

