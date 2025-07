Mi-am pus Michelin CrossClimate 2 all season pe mașina

Alegerea anvelopelor potrivite este esențială pentru confort și siguranță, chiar și atunci când nu circuli frecvent cu mașina.

În cazul meu, folosesc Skoda Kodiaq tot mai ocazional, așa că am ales un set de Michelin CrossClimate 2 – anvelope all season recunoscute pentru fiabilitate și performanță în condiții meteo variate. Le-am montat pe acestea pentru a scăpa de schimburile sezoniere și pentru a păstra siguranța pe tot parcursul anului.

Bine, ca să fiu sincer până la capăt, m-au ajutat la decizie și articolele lui Gabi, care a scris despre experiența lui cu acest tip de gume aici, aici și aici.

CrossClimate 2 se remarcă prin profilul direcțional care ajută la evacuarea apei și prin aderența eficientă pe carosabil umed sau în condiții de ninsoare ușoară. Sunt printre puținele anvelope all season care respectă standardul 3PMSF, ceea ce le permite să fie utilizate legal pe timp de iarnă. Având în vedere că Kodiaq-ul meu are tracțiune 4×4, performanța acestor cauciucuri o voi simți mai ales la frânare și în viraje. Momentan este la schimbat parbrizul, că am avut grindină în zonă, dar promit să revin cu feedback după o perioadă mai lungă de utilizare.

Pentru șoferii care nu parcurg mulți kilometri anual, anvelopele all season sunt o alegere logică. Nu mai e nevoie să le schimbi de două ori pe an, nici să le depozitezi sau să plătești pentru montaj sezonier. Uzura este redusă, iar raportul cost per kilometru devine foarte bun. În plus, elimină stresul legat de trecerea la cauciucurile „potrivite” când vremea se schimbă. Eu aveam unde să le țin pe ale mele, pentru că stau la casă dar doar schimbarea la fiecare sezon mă costa cam 500 lei pe an, ceea ce înseamnă că voi amortiza costul anvelopelor în cinci ani numai din aceste sume, dacă nu cresc prețurile la service-ul de la mine din sat. 🙂

Avantajele cele mai importante se văd în eficiență: aceeași anvelopă funcționează bine în toate condițiile, fără bătăi de cap. Dacă nu faci drumuri lungi sau nu circuli zilnic, investiția în Michelin CrossClimate 2 merită din plin. Sunt durabile, versatile și păstrează siguranța pe primul loc.

În concluzie, pentru un șofer care folosește mașina moderat, ca mine, montarea unor anvelope all season performante elimină grija sezonieră și aduce o experiență de condus mai relaxată. CrossClimate 2 de la Michelin sunt exact genul de cauciucuri care se potrivesc unui stil de viață urban, cu puține drumuri, dar cu așteptări mari de la mașină.

PS: Nu este un articol plătit, nu am primit anvelopele în schimbul acestui text, e doar o împărtășire a experiențelor personale. Asta ca să le fie clar și celor care abia așteaptă să scrie replica asta pe la articolele noastre.