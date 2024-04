Dacia Duster 2024 la 23.100 euro mi se pare cea mai corecta echipare

Puteti si voi sa va configurati noul Duster chiar pe site-ul din Romania. Pretul pleaca de la 18.900 euro insa acel nivel de echipare este doar pentru flote. Cine doreste o masina echipata bine si sa fie si mild hibrid, consider ca trebuie sa aleaga un Journey.

Asadar, varianta Journey este echiparea de top, la acelasi nivel cu cea Extreme, dar sunt diferente doar de design. In echiparea Journey puteti alege trei motorizari:

1.0 GPL cu 100 de cai putere si transmisie manuala la 21.500 euro

1.2 TCe mild hybrid 4×2 de 130CP si transmisie manuala la 23.100 euro

1.2 TCe mild hybrid 4×4 de 130CP si transmisie manuala la 25.300 euro

1.6 Full Hybrid de 140CP 4×2 si transmisie automata la 26.650 euro

Poate ca hybridul full pare scump, insa eu imi mentin parerea ca nu este deloc scump pentru ce ofera si este cel mai ieftin SUV full hybrid de pe piata in acest moment. Indiferent de motorizarea pe care o alegeti, puteti opta pentru cateva optionale.

Pentru ca tot am scos in evidenta 1.2TCe mild hybrid, mergem mai departe si discutam despre el. Plecam de la versiunea 4×2, de oras.

Asadar, de la 23.100 euro mai adaugam vopseaua:

alb – gratis

500 euro vopsea metalizata

700 euro Sandstone

Acum dupa preferinte…

Sa zicem ca o luam alba, gratis. Mai apar doua optionale:

Parking Pack: detector unghi mort, senzori parcare fata/spate, camere 360

Heated seats: scaune fata incalzite, volan incalzit, scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar

Roata de rezerva: 150 euro

Deci inca 590 euro in plus si asta inseamna un pret total de 23.690 euro pret de lista la care mai adaugati un discount de la Dacia si program rabla daca se poate.

Ce primiti de banii astia? Urmatoarele….

4 geamuri electrice cu impuls pe fiecare in parte

climatizare automata pe o zona

frana de parcare electrica

discuri de frana spate

jante pe 18

faruri LED

sistem MediaNav Live

cotiera centrala

sistem de monitorizare a atentiei soferului

proiectoare de ceata

airbag-uri cortina pentru pasagerii spate

cruise control

asistare la franarea de urgenta

frana de urgenta automata cu detectarea pietonilor si ciclistilor

keyless entry/go

faruri automate

senzor de lumina si de ploaie

volan reglabil pe inaltime si adancime

oglinzi rabatabile electric

USB C in fata si in spate

Lista continua dar am pus doar esentialul.

Asadar, eu zic ca la banii astia nu are rival. Arata bine, are suficiente dotari la banii astia (strictul necesar) si daca se conduce si bine o sa fie un hit. Si eu o astept acum in aprilie sa o conduc, poate ma convinge si o comand.