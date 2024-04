Opinie nepopulară: degeaba Digi extinde acoperirea 5G, dacă viteza oferită e mică

Digi.Mobil a anun╚Ťat ├«n februarie c─â extinde acoperirea 5G, lucru pe care l-am descoperit ╚Öi eu, pentru c─â am 5G acum ├«n mai multe locuri prin ╚Öi pe l├óng─â Timi╚Öoara. Poate c─â asta a c├ónt─ârit ╚Öi la rezultatul sondajului realizat de Darius, unde gradul de satisfac╚Ťie este de peste 70%! Doar c─â, obi╚Önuit s─â nu cred f─âr─â s─â ╚Öi cercetez, am verificat eu ├«nsumi dac─â a crescut ╚Öi calitatea, nu doar cantitatea. ╚śi, ca s─â fie clar, am verificat chiar ├«naintea lui R─âzvan, al c─ârui test l-a publicat ╚Öi Darius ├«n acel articol men╚Ťionat mai sus.

Pentru a fi fair-play, am ├«ncercat calitatea re╚Ťelei ├«ntr-o zon─â central─â din ora╚Ö, dar nu chiar ├«n Pia╚Ťa Victoriei, pentru a evita riscul ca prea mul╚Ťi utilizatori s─â ├«ngreuneze traficul atunci. Apoi, de╚Öi nu am mai f─âcut capturi de ecran, am repetat testele ╚Öi ├«n alte zone, dar cu acelea╚Öi rezultate. ­čÖü

S─â ├«ncepem, ca s─â putem termina, cum zicea un profesor de-ai mei! Dup─â cum vede╚Ťi, rezultatul este de 51,97 Mbps, ceea ce e extrem de slab ╚Öi este la mai bine de jum─âtate de ce a ob╚Ťinut Darius la Dumbr─âvi╚Ťa, ├«n afara Timi╚Öoarei!

Am trecut apoi la re╚Ťeaua 4G, care e marcat─â LTE pe iPhone, pentru cei care nu ╚Ötiu. Aici viteza de download este de 8 Mbps, ceea ce reprezint─â o ├«mbun─ât─â╚Ťire fa╚Ť─â de ce are R─âzvan ├«n Capital─â, dar este jenant pentru o re╚Ťea de telefonie din 2024!

Pentru a avea termen de compara╚Ťie, am verificat apoi viteza pe YOXO 4G, pe acela╚Öi telefon:

Concluzia este doar una singur─â: nu conteaz─â neap─ârat acoperirea c├ót viteza oferit─â! ╚śtiu, po╚Ťi urm─âri video pe Tik Tok ╚Öi la asemenea viteze, po╚Ťi citi presa ╚Öi chiar po╚Ťi urm─âri un film pe telefon, iar toate acestea vin cu un pre╚Ť extrem de mic. Dar cred c─â targetul Digi nu este doar acesta, ci ar viza rezultatele Orange…

PS: Am realizat toate testele de pe iPhone 13 Pro Max, iar pentru ambele re╚Ťele folosesc eSIM, deci pot compara corect rezultatele…