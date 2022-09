Dacia Manifesto – este un buggy electric din materiale reciclate

Avem un nou concept Dacia. Este un buggy electric denumit Manifesto si este spectaculoasa. Este o super masinuta pe care nu cred ca o vom vedea pe strada, dar sigur o sa o vedem prin alte locuri mai exotice.

Manifesto nu este o masina. Este un buggy car. Este un model full electric cu niste roti mari, fiind ideala pentru drumuri grele. Are tractiune integrala, tapiteria celor doua scaune este fabricata dintr-un material care poate fi utilizat ca saltea sau pilota, iar bateria este detasabila si poate fi folosita sa incarci obiecte casnice.

Este facuta din materiale recilate, nu are roti clasice cu anvelope ci sunt niste bucati unitare dintr-un plastic tare. Nu prea ai cum sa le spargi. Are proiectoare LED, troliu si multe spatii de depozitare. Rotile sunt Airless, nu fac pana si pot fi pastrate pe toata durata de viata a masinii. In plus, tot interiorul este impermeabil si poate fi spalat cu jetul de apa.

Aveti si o prezentare video mai jos