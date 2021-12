Dacia Spring – o stea la testele Euro NCAP, Renault ZOE 0 stele

Testele Euro NCAP au inceput sa devina din ce in ce mai penibile conform noile standarde de testare si evaluare. Dacia Spring a obtinut doar o stea la testele de siguranta, iar Renault ZOE, daca va vine sa credeti, a obtinut fix 0 stele. Cum este posibil?

Stiti deja povestea cu noile standarde. Chiar daca masina iti ofera suficienta protectie si te salveaza in cazul unui impact, acest lucru nu mai conteaza. Masina trebuia sa aiba tot felul de sisteme active de siguranta si trebuie sa exceleze la 4 capitole: Adult Occupant, Child Occupant, Vulnerable Road Users si Safety Assist. Se face o medie intre cele 4 categorii si de aici reiese acele stele.

Chiar daca o masina are 5 stele la Adult Occupant, dar cate 2-3 stele la celelalte aspecte, media va fi una mica. In cazul lui Dacia Spring, rezultatul de 1 stea de siguranta era de asteptat din cauza ca masina nu are sisteme active de siguranta si multe elemente de caroserie periculoase pentru pieteni, cum ar fi stergatorul.

Astfel, Spring a obtinut 49% protectie pentru adulti, 56% protectie pentru copii, 39% protectie pentru pietoni si 32% pentru sistemele de siguranta active.

Ca sa intelegeti mai bine despre ce vorbesc, urmariti cu atentie stalpul A. La impactul frontal nici macar nu este atins stalpul iar deformarea caroseriei nu ajunge pana acolo. Urmariti va rog crash test-ul cu Dacia Logan prima generatie sau Opel Corsa C. Puteti sa-mi spuneti voi urmarind testele care masina este mai sigura.

Vreti sa-mi spuneti ca Logan 2004 este mai sigur decat Renault Zoe sau Spring? Sau Corsa C cu 4 stele Euro NCAP este mai sigura decat Spring sau Zoe? Urmariti doar testele.