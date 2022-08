DeathAdder V3 Pro – un mouse legendar revine

DeathAdder este probabil cel mai cunoscut mouse din lume. Este un model care se produce de foarte multi ani, inca de pe vremea cand Yahoo Messenger era la moda. A aparut V3 Pro, o verisune excelenta si foarte usor.

Integreaza toate tehnologiile Razer precum Razer HyperSpeed Wireless Technology și noul Razer HyperPolling. Are o greutate foarte mica, 63 de grame, si a primit modificari de design dupa feedbackul unor jucatori profesionisti.

Are o autonomie de 90 de ore, se incarca rapid prin USB C, are cablu de alimentare SpeedFlex, senzor Razer Focus Pro 30K, functii AI precum Smart Tracking, Motion Sync sau Asymmetric Cut Off. Noul DeathAdder V3 Pro este echipat cu Razer Optical Mouse Switches Gen-3, care garantează că nu vor exista probleme de dublu-clic neintenționat sau debounce delay. Deosebit de rapid și de fiabil, aceste switch-uri optice sunt certificate până la 90 de milioane de acționări.

Costa 160 de euro si este disponibil la magazinele partenere dar si pe site-ul Razer.