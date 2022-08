Samsung Galaxy S22 Ultra – poze extraordinare si un retur – un review personal

Acum o luna si putin impartaseam cu voi una dintre „grijile” mele pentru concediul pe care urma sa-l parcurg: eram in cautarea unui telefon nou, puternic si cu o camera foto performanta care sa ma ajute sa-mi pastrez amintirile adunate cat mai colorate si detaliate.

Fara sa ma mai ascund dupa deget, intr-un moment lipsit de logica in care mi-am zis „cat de rau poate sa fie?” am intrat pe eMag si mi-am comandat un S22 Ultra.

Va anunt inca de la inceput ca acest review va fi unul subiectiv.

Design si constructie

Inca de la primele leak-uri cu S22 Ultra am fost incantat. Desi majoritatea au cazut de acord ca S21 Ultra este mai frumos cu modulul camerelor foto parca topindu-se catre rama, mie designul industrial al lui S22 Ultra mi-a facut mai tare cu ochiul. Faptul ca fiecare senzor foto a primit propria mini insula ii da un aspect aparte. Nu este practic deloc pentru ca aduna praf, dar mi se pare elegant. Designul boxy care mi-a adus aminte de Note 20 Ultra il face mai atractiv pentru fanii liniei Note si implicit si pentru mine. Lateralele au ramas curbate identic fata spate si il fac usor de tinut in mana.

Constructia a ramas de tip sandwich, cu o rama de aluminiu si sticla fata spate. Sticla de pe spate este mata si foarte discreta cu amprentele – acestea se vad superficial doar daca te uiti foarte atent. Este protejat cu Gorilla Glass Victus+ atat fata cat si spate si este certificat IP68.

Cunoscandu-ma, i-am cumparat si o husa de la Spigen plus folie pentru a ma asigura ca-l pastrez virgin cat mai mult timp.

Constructia este din punctul meu de vedere de cea mai buna calitate, iar designul – o combinatie intre S21 Ultra, Note 20 Ultra si Galaxy A32 5G (spate) – foarte reusit.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Samsung a devenit din codasii experientei software Android unul dintre fruntasi. Cam toata lumea ura lag-ul interfetei TouchWiz, iar inlocuirea acesteia cu OneUI a fost o decizie grozava. A ajuns la maturitate rapid si pentru mine este cea mai satisfacatoare interfata disponibila out-of-the-box pentru Android la ora actuala. Nivelul de personalizare este suficient de avansat si cu bun gust, multe aplicatii proprietare Samsung pot fi dezactivate, daca nu chiar dezinstalate si ma simt confortabil cu tot ce ofera. S22 Ultra vine cu cea mai recenta versiune – 4.1 si cu Android 12. Din ce am citit pe internet OneUI 5.0 este pe drum. Va primi in total 4 actualizari majore de OS, iar Samsung se misca bine atat cu actualizarile majore cat si cu cele de securitate de vreo 3 ani incoace. Din perspectiva asta este futureproof.

S22 Ultra este si primul telefon prin care cei de la Samsung ne-au dat de inteles in mod oficial ca linia Note e moarta, dar dinastia va continua sub gama S. Creionul „S Pen” este prezent cu loc dedicat. Spre surprinderea mea chiar l-am folosit des si mi-a fost util si in concediu. Mi-am facut notite rapide direct pe ecran pe care sa le citesc mai tarziu – in mare parte imi scriam costurile de alimentare, drum si altele ca sa pot face la intoarcerea in tara un calcul. Apoi au fost situatii in care l-am folosit ca declansator pentru camera foto. In unele situatii te poate ajuta si functioneaza excelent, cand ma jucam cu el imi era mai mare dragul sa tot desenez, pentru nivelul meu de perceptie este la fel de fluid si de usor de controlat precum un creion adevarat pe hartie.

Pe parte de specificatii hardware, Samsung a pastrat in continuare dublul standard. Variantele de Europa pentru S22 Ultra sunt echipate cu procesoarele Exynos 2200 si GPU Xclipse bazat pe arhitectura AMD RDNA 2, in timp ce variantele internationale folosesc Snapdragon 8 Gen1. Desi colaborarea a starnit entuziasm, pe masura ce data lansarii se apropia, tot mai multe red flags apareau in mediul online: spor de performanta nesemnificativ comparativ cu Exynos 2100, probleme cu temperaturile si procesorul aproape anulat.

Atat Exynos cat si Snapdragon sunt realizate pe aceiasi tehnologie de 4nm si ambele din aceasta generatie au fost produse de Samsung. Pot confirma ca de aceasta data nu doar Exynos are probleme, ci si Snapdragon. Ambele se incalzesc in activitati elementare. Xiaomi 12 Pro pe care l-am testat echipat cu Snapdragon 8 Gen1 nu a putut rula GFXBench datorita temperaturii si au fost momente cand in utilizarea indelungata a lui GMaps s-a incalzit. Acum folosesc un Realme GT 2 Pro ca daily driver, care in momentul in care a trebuit sa isi faca actualizari la randul sau s-a incalzit si ocazional pe Facebook. In schimb a reusit sa ruleze GFXBench cap coada. Faptul ca Qualcomm a mutat productia de Snapdragon 8+ Gen1 la TSMC si deja primele telefoane cu acest chipset se comporta mult mai bine cam indreapta toate degetele spre procesul de fabricatie slab al celor de la Samsung.

Ca sa terminam cu specificatiile, pe langa acest procesor Exynos octa-core, S22 Ultra vine cu 12GB RAM si 256GB pentru stocare.

Momentul adevarului incepe acum, la utilizare, iar pentru ca acest aspect este unul dintre cele mai comentate atat in comentariile retailerilor online cat si unul foarte important, mai jos am descris utilizarea pe zile si apoi am tras niste concluzii.

Prima zi in care telefonul a ajuns la mine nu am luat-o in calcul, fiind cea de setup, am rulat niste benchmark-uri si cam atat. A doua zi de utilizare a fost mai mult prin casa conectat la reteaua Wi-Fi si mi-a creat o prima impresie pozitiva – obtinusem peste 6 ore de screen-on-time cu o singura incarcare.

Sarim ziua de tranzit si incepem ziua in Ljubljana, unde urma sa ma folosesc de el ca intr-o zi de concediu. O zi calduroasa, cu soare puternic si un oras absolut minunat. Dupa vreo 2 ore de plimbat, pozat, urmat directii pe Gmaps, folosit telefonul in modul standard de concediu, bateria deja scazuse cu 20%, iar telefonul se simtea cald. Dupa alte 2 ore s-a mai dus 20%. Mi-am facut calculele si era clar ca bateria nu imi va ajunge in ritmul asta nici jumatate de zi, asa ca am oprit internetul si am decis sa ma orientez mai mult dupa simturi si sa las GMaps deoparte. Am reusit sa ajung inapoi la cazare cu 17% baterie dupa un screen-on-time de 3 ore si 21 de minute.

Urmatoarea zi care mi-a starnit ingrijorari a fost la lacul Bled. Am ajuns la 26% baterie la numai 6 ore si 36 minute de la scos de la incarcat si un screen on time de 2 ore si jumatate. Plus aceiasi problema cu telefonul cald.

In ambele zile telefonul s-a incalzit in utilizare si in ambele am utilizat aceleasi doua aplicatii mai mult: camera foto si GMaps. Un cuvant greu de spus l-a avut si lumina puternica: ecranul activa automat luminozitatea extra, care suge semnificativ din baterie.

Pentru a putea efectua fotografii si utiliza telefonul o zi intreaga fara a ma gandi la cata baterie mi-a mai ramas, am trecut la o masura extrema: am coborat rezolutia ecranului la 720×1544, am setata rata de reimprospatare la 60Hz si am dezactivat always-on-display. Rezultatul, desi mai bun in aceleasi conditii de soare puternic, nu este unul deloc imbucurator.

Apoi insa, intr-o alta zi, cu aceleasi setari si cu un soare mai putin puternic care sa bata pe ecranul telefonului, am reusit un screen-on-time de 6 ore si 40 de minute. Ar fi fost bun, daca ecranul avea macar jumatate din rezolutia maxima, rata de reimprospatare automata si always-on-display pornit.

Am indraznit sa cresc rezolutia la ecran la 1080 x2316, iar rata de reimprospatare automata: rezultate deloc impresionante.

Am continuat cu aceiasi rezolutie, dar fara utilizarea camerei foto si tot departe de niste valori pentru un flagship.

Iar ultima zi de concediu, unde l-am folosit la plaja la umbra, a reusit sa tina o zi, dar tot s-a incalzit intr-o utilizare indelungata de WhatsApp si Messenger.

Revenit acasa, am trecut telefonul la rezolutia maxima si cu toate bunatatile de flagship pornite, acesta a inceput sa se comporte ceva mai bine. Am prins cateva zile mai racoroase, iar camera foto nu am mai utilizat-o la fel de intens. Cu aplicatii banale a tinut o incarcare 24 de ore, dar cu un screen on time modest, apoi cu o utilizare din nou mai agresiva, in care timp de 3 ore am inregistrat un traseu off-road si jumatate de ora am folosit Waze inapoi spre casa, dupa 9 ore am ajuns la 14% baterie.

Si acum o zi de la un Galaxy A51, un telefon vechi de 2 ani. N-am dat peste 5000RON pe un telefon ca sa am autonomie decenta pe WhatsApp, Messenger si Instagram. Asa imi luam un A51.

Concluziile:

performanta incosistenta si un procesor nepregatit de a fi lansat pe piata

lansat in februarie, dupa 6 luni cu toate actualizarile software, nu ofera o experienta fluida nici atunci cand telefonul are o temperatura normala de functionare

utilizarea camerei foto si lumina puternica fac ca temperatura procesorului sa creasca rapid si acesta intra in throttle, toti acesti factori contribuie la o consumare rapida a bateriei

camera foto este un consumator extraordinar de baterie chiar si fara alti factori

singura optiune este sa-l lasi la racoare fara a-l folosi pentru a reveni la parametri normali de functionare

am avut lag in animatiile de la Messenger, lag in scroll pe Instagram sau aplicatia eMAG si probleme in GMaps cand il foloseam de pe navigare – nu-mi mai raspundea la comenzi

folosit ocazional, cu 5 fotografii pe zi, in zile fara canicula, exista sanse mari ca telefonul sa functioneze normal si sa obtineti o autonomie decenta.

Bateria are o capacitate de 5000mAh, dar conform AccuBattery, valoarea estimata este de 4800mAh dupa aproape o luna de masuratori ale incarcarii/descarcarii.

In materie de viteze de incarcare, am folosit un incarcator original Samsung de 25W cumparat separat, pentru ca la 5600RON cat am dat pe telefon era o adevarata nerusinare sa-l ai in pachet. Un ciclu de incarcare complet s-a efectuat in putin peste o ora, iar 30 de minute mi-au asigurat 56% din baterie de la 0%. Nimic iesit din comun, dar solid pentru asteptarile mele.

Va las si niste rezultate sintetice, jocuri n-am testat pe el incat nu ma pasioneaza.

Geekbench CPU aici

Geekbench GPU Vulkan aici, Open CL aici.

GFX bench aici

Pe partea de GPU, cel putin in testele sintetice se vede un spor de performanta si mana AMD, iar la CPU scoruri sub Snapdragon.

Camera foto si video

Pastram cartile pe fata si trec la subiect: deliciu vizual. Recunosc ca n-am avut ocazia sa ma joc cu Vivo X80 Pro despre care am citit ca face ravagii, dar la capitolul fotografie S22 Ultra m-a rasfatat si eram cu ochii cat cepele de entuziasm dupa aproape fiecare fotografie pe care o realizam. Cel mai mult am apreciat imbunatatirile aduse camerei ultra-wide si zoom-ul performant, care iti ofera noi perspective pentru fotografie. Am realizat 1100 poze si video-uri in 20 de zile de concediu, iar aici nu pun la socoteala ce am sters deja. Ce am observat? Nu am prea facut poze seara, iar zoom-ul 100x este in continuare un gimmick, care a devenit mai bun, dar inutil.

Am incercat sa grupez pozele si e foarte posibil ca unele sa fi ajuns gresit pentru ca mi-a fost greu sa-mi aduc aminte de fiecare poza in parte cu ce lentila am facut-o. Astfel ca s-ar putea ca poze standard sa apara la zoom 3x sau invers si la fel si in cazul zoom 10x/30x.

Desi eu nu i-am simtit lipsa nefiind pasionat de fotografii macro, ar fi fost un pachet complet ca un telefon Ultra sa aiba si o asemenea camera foto. Nu una de umplutura de 2/5MP neperformanta cum gasim pe aproape orice telefon doar de dragul specificatiilor, ci una care sa faca treaba. Veti vedea ca pozele cu zoom 30x facute albinelor nu arata grozav.

Fotografia este primul loc in care telefonul nu m-a dezamagit, ci mi-a depasit asteptarile.

Standard

zoom 3x

zoom 10x

zoom 30x

zoom 100x

portret

selfie

noapte

La fel ca in cazul pozelor, las video-urile sa vorbeasca de la sine. Am folosit mai multe optiuni incat sa va puteti face o idee despre toate.

Ecran si sunet

Ecranul este a doua bulina alba plina pentru S22 Ultra. Samsung este in continuare lider cand vine vorba de ecrane pentru telefoanele mobile. In cazul „paletei” avem un ecran de 6.8 inch Dynamic AMOLED 2x cu HDR10+ si rezolutia maxima de 1440 x 3088. Acesta suporta rata de reimprospatare dinamica intre 24hz si 120hz. E pacat ca nu are un procesor suficient de bun sa il puna in valoare.

Luminozitatea se ajusteaza absolut natural raportat la conditiile de utilizare si nu exista mediu in care nu l-am putut utiliza. Culorile sunt excelente si ti-e mai mare dragul sa urmaresti continut si sa interactionezi cu ecranul.

Sunetul este de tip stereo si suna bine, l-am lasat pornit pe Spotify cat am despachetat bagajele si am ascultat cateva podcasturi. Nu ofera o experienta deosebita dar nici nu se face de ras.

Concluzii

Sunt cu privirea fixa spre cutia in care sta telefonul impachetat pentru retur. Este absolut enervant cum un telefon cu o camera foto asa buna si un ecran de top e ruinat de un procesor instabil, nefinisat – nu cred ca probleme acestuia se pot rezolva integral prin software.

Ca si client al Samsung de atatia ani si atatea generatii de telefoane mobile, ma simt pacalit: este magnum opus-ul lor in materie de telefoane non-pliabile si acum pare o gluma. La pretul de 5000RON cat este in prezent la Altex ar fi fost un pachet excelent fara problemele de procesor. Este absolut inadmisibil ca telefonul sa aiba asemenea probleme si oricat de mult va place/imi place Samsung – va sugerez sa sariti peste aceasta generatie. Si repet, nici Snapdragon nu are ce mai buna generatie in acest an cu 8 Gen1, dar de ieri am in teste un Asus Zenfone 9 cu 8+ Gen1 si se prezinta mult mai bine.

Daca nu aveti neaparata nevoie de un telefon acest an si vreti neaparat un telefon Samsung, mai trageti de ce aveti pana la anul, cand si Europa va primi acelasi tratament ca restul lumii.