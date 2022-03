Decizie importanta luata de Apple – iPhone 14 nu va avea un procesor nou, iar modelul Mini dispare

iPhone 14 simplu nu va avea un nou procesor. Doar iPhone 14 Pro si Pro Max vor beneficia de un nou procesor A16, in timp ce modelele simple vom avea acelasi procesor A15 de pe iPhone 13. Este ceva rau in asta?

De asemenea, vom mai avea un telefon nou in aceasta serie: iPhone 14 Max. Atentie, nu Pro Max ci doar Max. Astfel, gama completa va avea urmatoarele modele:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Despre Mini inca nu se stie sigur daca va mai fi produs sau nu, s-ar putea sa nu.

Doar iPhone 14 si 14 Max vor avea acelasi procesor A15 de pe seria iPhone 13, iar celelalte modele vor face upgrade la un nou procesor. O alta diferenta va fi la memorie RAM, LPDDR5 vs LPDDR 4X pentru modelele de baza.

Mini dispare, iar informatiile noi confirma asta. Vom avea teoretic doar doua dimensiuni: 6.1 inch pentru modelele 14 si 14 Pro si 6.7 inch pentru modelele Max.

De ce a ales Apple sa faca treaba asta? Simplu. Un motiv ar fi ca este greu sa mai produci cipuri in perioada asta. Sunt scumpe si s-ar putea sa nu poti produce fix cat ai nevoie.

Si in plus de asta, procesoarele Apple sunt oricum extrem de puternice, mult mai puternice decat orice gasim in acest moment pe un Android. Astfel, daca vrei un iPhone 14 sau un 14 Max, sigur te vei descurca de minune si un procesor de anul trecut, care va fi oricum mult mai performant decat orice alt model din tabara Android chiar si la un an distanta.

Iar cine vrea cu adevarat putere mare de calcul va opta pentru un Pro. Insa persoanele care vor alege un iPhone 14 non-pro nu vor avea niciodata nevoie de un procesor atat de puternic pentru sarcini simple.