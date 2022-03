realme devine noul OnePlus si anunta vanzari din ce in ce mai bune

Ieri citeam un articol in care grupul BBK din care fac parte OnePlus, Oppo, Vivo, realme si IQOO, ar renunta sa mai investeaca in OnePlus si va fi lasat cumva deoparte si nu se va mai pune accent prea mare pe acest brand. In paralel, realme anunta cresteri importante, iar daca ne uitam la ce telefoane ofera s-ar putea ca acestia sa preia fraiele unei companii de tip „flagship killer”.

realme se lauda cu vanzari foarte buna si devine astfel producatorul de smartphone-uri 5G cu cea mai mare crestere din lume. Vorbim de o crestere de 165% in Q4 2021 fata de Q4 2020. Au inregistrat vanzari bune in Franta, Spania, italia, Marea Britanie si Elevetia.

Telefoanele care au reprezentat un numar mare de vanzari au fost realme GT si realme 8 5G. In viitor realme pregateste un ecosistem bine pus la punct. Au deja casti, tablete, ceasuri, aspiratoare, laptop-uri si vor lansa un incarcator de 150W in curand alaturi de un nou telefon realme GT Neo 3.