Cum sa iti descarci gratuit Windows 10 si cum sa-l activezi cu o licenta ieftina

Sunt multe persoane care in 2021 inca pirateaza Windows 10. De ce faceti asta? Este gratis la download pe site-ul Microsoft. Haideti sa va arat cum puteti sa descarcati Windows 10 GRATIS si cum sa-l activati cu o licenta ieftina.

Multa lume nu stie un aspect foarte important: Windows 10 poate fi descarcat direct de pe site-ul Microsoft si este GRATUIT! Nu platesti ca sa-l descarci si il poti folosi si fara licenta. Nu trebuie piratat de pe site-uri de torrenti si nici nu trebuie sa folositi crack-uri sau alte mizerii ca pe vremea lui Windows XP.

Pasul 1 – cauta pe Google „Windows 10 download”

Pasul 2 – deschide primul site

Pasul 3 – selecteaza metoda de a descarca instrumentul

Pasul 4 – deschide programul care tocmai s-a descarcat (Media Creation Tools)

Pasul 5 – accepta termenii

Pasul 6 – selecteaza a doua varianta – o sa ai nevoie de un stick de memorie

Pasul 7 – debifeaza casuta „Use the recommended options for this PC” ca sa poti alege ce versiune de Windows vrei, ce limba si ce arhitectura.

Pasul 8 – alege metoda cu stick USB, este mai simpla

Pasul 9 – alege stick-ul USB din lista in caz ca ai mai multe

Pasul 10 – asteapta

Gata, acum Windows 10 se descarca si se instaleaza pe stick, iar mai apoi il poti instala de pe stick fara probleme, perfect gratuit.

Daca vrei sa-l folosesti fara licenta o sa te lovesti de cateva limitari. Iti recomand sa cumperi o licenta mega ieftina de la Godeal24.com. Au licente ieftine atat pentru Windows 10 cat si pentru Office.

Intra pe link-urile de mai jos, foloseste codul SGO45 pentru discount si gata.

Si pentru Office ai multe optiuni. Foloseste codul SGO60 pentru 60% discount:

Cum platesti? Cu cardul. Key-ul iti vine pe email si gata, iar daca ai probleme ai suport tehnic non-stop.