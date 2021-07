Dezvoltatorul de jocuri Funcom deschide un studio la Bucuresti

Funcom, compania fondata in 1993, este cel mai mare dezvoltator de jocuri din Norvegia. A devenit cunoscut pentru jocurile online multiplayer precum Conan Exiles, Secret World Legends, Age of Conan sau Anarchy Online. Acesta deschide un studio in Bucuresti.

Studioul deschis la Bucuresti va fi gata la finalul acestei veri, procesul de recrutare este deja in desfasurare, iar noii angajati vor lucra la titluri precum Conan Exiles, Metal: Hellsinger, dar si la viitor joc Dune. Funcom va internaliza procesul de asigurare a calității jocurilor sale prin deschiderea unui nou studio la București, acesta urmând să coordoneze prin echipa din Bucuresti zona de QA (quality assurance) până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an.

Funcom a devenit parte din familia Tencent Games, iar recent a cumparat un pachet majoritat de actiuni la dezvoltatorul suedez The Outsiders, care marcheaza intrarea companiei pe piata din Suedia.

Un rol esențial în planificarea extinderii Funcom la București l-a avut Grigoriada Stroe, Chief HR Officer în cadrul Funcom. Grigoriada are peste 10 ani de experiență în industria locală de gaming și, înainte de numirea pe această poziție în luna martie, a deținut funcția de director de resurse umane și operațiuni pentru Europa de Est la Ubisoft.