ViewSonic VG2440v Review – monitor de office cu de toate

Nu stiu altii cum sunt, dar eu cand lucrez am nevoie de minim 2 ecrane pe care sa-mi desfasor activitatea. Indiferent daca este un ecran de laptop plus un monitor sau doua monitoare, acestea trebuie sa fie de calitate. Ultima luna de zile am folosit laptopul plus monitorul ViewSonic VG2440v dedicat muncii de birou. Haideti sa vedem cum s-a descurcat.

Puncte Pro

Monitorul beneficiaza de un ecran IPS SuperClear de 23.8 inch, care functioneaza la o rezolutie maxima de 1920×1080 si o rata de refresh de 75HZ. Folosindu-se un ecran de tip IPS, culorile sunt placute si nu te obosesc. Am fost nevoit sa lucrez aproape 12 ore pe zi timp de o saptamana si nu mi-am simtit ochii obositi si nu am avut nici dureri de cap. Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune, iar acesta nu este lucios, beneficiind de antiglare. Timpul de raspuns este de 5ms GTG, iar nivelul de luminozitate de 250 nits. Desi rezolutia si diagonala sunt ceva comun la ora actuala pentru un monitor de office, tipul panoului il pozitioneaza in fata.

Ceea ce il diferentiaza fata de alte monitoare de office este insa camera web integrata. Aceasta are 2MP si o veti observa cu usurinta pozitionata deasupra ecranului. Atat calitatea video cat si cea audio sunt decente si poate fi folosita cu usurinta. Mie unul imi lipsea grozav acest monitor in urma cu cateva luni, cand foloseam laptopul conectat la 2 monitoare si saptamanal aveam o video conferinta: trebuia sa scot laptopul din docking station ca sa ii folosesc webcamul. Calitatea camerei integrate in monitor este superioara celei din laptop conform analizei mele. Pentru o persoana care participa des la video conferinte sau are rude in strainatate cu care doreste sa se auda si vada constant, acest monitor este perfect.

Pe langa webcam, acesta vine echipat si cu 2 boxe de 2W. Acestea sunt potrivite pentru sedinte, unde sunetul se pastreaza la o calitate buna, dar in mod evident nu au fost gandite pentru a asculta muzica la ele fiind vorba de un monitor pentru productivitate si nu divertisment.

Lista cu bunatati nu se opreste aici. In materie de conectivitate, acest monitor are aproape de toate. Avem un port HDMI 1.4, un DisplayPort, un port VGA, 3 porturi USB tip A, un USB tip B si un jack de 3.5mm. Singurul port care ii lipseste este cel DVI, dar nu il vad ca o pierdere avand in vedere ca avem suficiente metode pentru a-l cupla la un laptop sau PC.

Constructia acestuia iti permite sa il reglezi dupa bunul plac in absolut toate directiile. Se poate inclina, inalta, roti sau chiar intoarce astfel ca iti vei putea gasi pozitia ideala pentru ca privirea lui sa fie cat mai confortabila pentru ochi. Se poate prinde si de perete.

Pe partea de software, merita amintit ViewSplit. Cu ajutorul acestuia, puteti imparti ecranul de la 2 pana la 6 mini ferestre, in care apoi puteti adauga programul de interes. Ferestrele pot fi si redimensionate dupa bunul plac, iar configuratia apoi salvata. Se foloseste usor si ii vad utilitatea pana la maxim 3 ferestre, 6 fiind mult prea mici pentru a ajuta la productivitate.

Puncte Contra

Fiind un monitor de office, designul a fost cam neglijat si arata destul de plictisitor si dintr-o generatie mai veche. Modulul pentru web-cam nu ai cum sa-l ratezi cand vezi monitorul. E clar ca nu va castiga nici un concurs de frumusete si trebuie inteles ca utilitatea a fost pusa pe primul loc si nu aspectul.

Pretul acestuia in Romania nu il cunosc. L-am gasit la 246$, adica in jur de 1000RON, ceea ce nu il pozitioneaza foarte bine intr-o liga aglomerata si il face eligibil doar pentru cei care fac multe video-conferinte.

Concluzii

ViewSonic VG2440v este un monitor ideal pentru lucru: are un ecran de calitate, foarte bogat pe partea de conectivitate, cu o ergonomie foarte buna si ideal pentru video-conferinte. L-am gasit la 246$, adica in jur de 1000RON in strainatate. In Romania nu am reusit sa-l gasesc la nici un comerciant.