E3 s-a inchis definitiv

E3 sau Electronic Entertainment Expo, s-a inchis definitiv. Cu numeroase provocări în ultimii ani și, după o încercare eșuată de a o revigora din nou în acest an, compania mamă a confirmat că pune capăt expoziției de jocuri.

„After more than two decades of hosting an event that has served as a central showcase for the U.S. and global video game industry, the Entertainment Software Association has decided to bring E3 to a close,” ESA president and CEO Stanley Pierre-Louis said to The Washington Post. „We know the entire industry, players and creators alike have a lot of passion for E3. We share that passion. We know it’s difficult to say goodbye to such a beloved event, but it’s the right thing to do given the new opportunities our industry has to reach fans and partners.”

E3 a intrat in declin in urma cu cativa ani. Parteneri importanți precum Sony, EA și Nintendo s-au retras de la evenimentul anual și au ales în schimb să organizeze propriile lor lansari. Au apărut noi contestatari, cum ar fi Summer Games Fest al lui Geoff Keighley, iar epidemia COVID-19 s-a dovedit a fi ultimul cui în sicriu pentru E3. ESA a organizat un E3 complet digital în 2021 și a sfârșit prin a pierde mai mulți bani decât a câștigat, în timp ce spectacolele din 2022 și 2023 au fost anulate în întregime.

E3 2023 a fost anulat în ultimul moment ca urmare a lipsei de interes din partea editorilor și dezvoltatorilor.