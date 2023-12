Allview a lansat CityZen, o masina electrica de oras care se poate conduce de la 16 ani

Allview mai exista inca si se ocupa cu alte lucruri. Telefoane de la ei nu am mai vazut, dar se pare ca au venit cu o masina electrica de oras. Este produsa in China, normal, si se numeste CityZEN. Se poate conduce de la 16 ani si costa 7990 euro cu programul Rabla Plus.

Fara programul Rabla Plus ar costa 18.000 euro si ofera strictul necesar. Dispune de comenzi pe volan, airbag la sofer, caroserie cu intarituri din otel, camere la 360 grade, sistemul multimedia de 10 inch, inchidere centralizata din cheie, oglinzi retrovizoare electrice si portbagaj de 816 litri.

Masina se poate comanda si ajunge in 90 de zile. Autonomia este de 170km WLTP in ciclu urban.