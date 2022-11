eMAG mi-a livrat un HDD in bataie de joc – cutie rupta si fara protectie

Ieri mi-am comandat un HDD pentru noul sistem de supraveghere. Vorbim si despre asta in alt articol. Comand de la eMAG de multi ani, sunt client Genius, plasez comenzi saptamanal si nu am avut probleme cu produsele sau cu returul cand a fost cazul. Dar asa ceva eu n-am vazut in viata mea.

Asa mi-a ajuns cutia la easybox. M-am speriat, va spun sincer. Initial am crezut ca cineva (curierul) a vrut sa fure continutul. Dar nu, HDD-ul era acolo. Problema a fost ca cine s-a ocupat de livrare si-a batut efectiv joc de colet.

Este un HDD!!! Asta trebuie protejat super bine ca sa nu ajunga distrus la client. Este sensibil la socuri, deci clar asta nu mai este functional la cum arata cutia. Cat despre protectie….spuneti voi daca hartia aia este protectie coresunpunzatoare pentru HDD. Nu mai spuneti nimic, va zic eu ca nu este.

Retur scrie pe el. Dar am decis sa scriu articolul asta ca sa va arat experienta mea cu eMAG in 2022, cand credeam ca asa ceva nu mai este posibil. Repet, nu dau vina pe eMAG in totalitate, nu stiu daca a plecat asa din depozitul lor sau nu. Poate s-a intamplat ceva pe drum si curierul si-a batut joc. Habar nu am treaba asta. Dar HDD-ul este vandut de eMAG (nu de partener) si livrat de Sameday la easybox.

Aveti grija in perioada asta, curierii pot fi grabiti si oamenii din depozite care ambaleaza pot face greseli. Verificati produsele cu atentie si refuzati orice colet deteriorat.

Asta nu inseamna ca nu voi comanda de la eMAG, sunt client de 10 ani si am 270 de comenzi plasate.