Enel a confirmat ca pleaca din Romania

Grupul Enel a confirmat ca anul viitor va parasi piata romaneasca. Enel este unul dintre cei mai mari investitori privati din domeniul energetic, dar si un producator de energie din surse regenerabile.

Enel are operatiuni in sectorul distributiei si furnizarii de electricitate, iar prin E-Distributie opereaza retele cu o lungime de 128.000km in Muntenia, Banat si Dobrogea.

Enel paraseste Romania dupa ce a declarat pierderi trimestriale de 154 milioane de euro. Directorul financiar, Alberto De Paoli, a declarat cat „Nu are sens sa investesti intr-un mediu excesiv de punitiv”.

Detalii despre plecarea Enel din Romania aflati de la profit.ro