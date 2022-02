SoC-ul Exynos 2200 de pe seria Galaxy S22 este cu doar 5% mai rapid decât predecesorul său

Vă mai aduceți aminte de lansarea lui Exynos 2200? Samsung a amânat inițial evenimentul, iar la momentul dezvăluirii nu a oferit deloc informații cu privire la performanțele noului SoC. Acum începem să înțelegem și de ce. Exynos 2200 obține rezultate derizorii în testele de benchmark, procesorul cu nuclee armV9 fiind cu doar 5% mai rapid decât cel de pe Exynos 2100. Nici noul GPU Xclipse 920 nu pare să ofere un spor de performanță semnificativ, fiind cu doar 17% mai bun decât Mali-G78 MP14 de pe SoC-ul din generația anterioară. Singura îmbunătățire notabilă este la nivel de NPU, modulul responsabil cu accelerarea aplicațiilor AI. Acesta este cu 115% mai performant și ar trebui să asigure o procesare mai rapidă a fotografiilor. Desigur, e posibil să vedem unele îmbunătățiri la nivel de modem și eficiență energetică, însă performanța brută pe Exynos este și de această dată inferioară SoC-ului de la Qualcomm.

