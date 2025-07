Mi-am făcut carte de identitate electronica. Iată cum a merstot procesul.

Cred că subiectul nu este nou pentru cititorii blogului, pentru că a scris Gabi aici și eu aici despre asta.

Pentru că juniorul și-a pierdut portofelul, cu tot cu cartea veche de identitate, fix la mai puțin de șase luni de la momentul eliberării ei (re el mai multe talente, nu doar acesta, stați liniștiți 😛 ), iar soției îi expira oricum vara viitoare CI, am ales să le schimbăm pe toate.

A ajutat și faptul că oricum am plătit doar pentru extrasul de carte funciară (am scris aici despre cum puteți să îl obțineți online), restul documentelor fiind doar cele de identitate și, nota bene, nu am mai plătit nicio taxă de eliberare.

O mică paranteză: deși a fost anunțat ca fiind gratuit, eu am plătit pentru extrasul de CF.

Tot ce am avut de făcut a fost să mă programez online – am avut noroc că nu prea știa lumea că se poate face CEI la Timișoara și am prins loc relativ repede -, să pregătesc actele menționate pe site și să mă prezint cu familia la Serviciul pentru Evidența Populației.

Bine, acolo am dat de clasicașteptare la coadă, dar am aflat mai târziu pe propria-mi piele, că nu mă pot plânge: am venit cu extrasul CF, dar cu cel vechi, nu cel nou. Doamna de acolo a fost foarte amabilă și m-a ajutat cu printarea celui nou direct la ei, pentru că îl aveam salvat în Google Drive, apoi mi-au spus că mai toți uită câte ceva.

Față de vechiul proces, a trebuit să înregistrez și două amprente, nu doar să fac poza. Acolo a mmai așteptat ceva, pentru că aparatul de luat amprente a dat erori la înregistrarea fiicei mele. 🙂

Tot procesul a fost început pe 10 iunie, când am făcut programarea, pe 19 am mers efectiv la SPCLEP, pe 7 iulie am fost notificat că e gata cartea, dar să mai aștept două-trei zile, iar azi, pe 11, le-am ridicat pe toate.

La ridicare am mai stat la o coadă scurtă, ca să nu uităm unde trăim, apoi am setat în sistemul lor informatic două PIN-uri (unul de patru și altul de șase cifre), care vor fi folosite ulterior pentru logarea în diverse aplicații, mi-au tăiat cartea de identitate veche și… aia a fost tot. Mai sus vedeți cum arată cartea nouă.

Pe tot parcursul procesului am primit mailuri cu privire la statusul cererii de eliberare a documentului și puteam verifica și live asta. Vorba unor influenceri de pe tik tok: îmi place. Mai vin!

Ce pot spune e că e tare comod să o țin lângă cardurile diportofel, fără riscul de a o pierde, dar am ceva emoții pentru că am înțeles că sunt unele instituții, inclusiv ale statului, care cer dovada adresei unde locuim. Iar asta e o problemă, pentru că pe noul document nu mai e menționată… Promit să vă țin la curent cu evoluția situației, ca să zic așa. 🙂

La final am o curiozitate – a mai mers cineva să își facă noua carte de identitate electronică și are ceva de adăugat legat de proces?