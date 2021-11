Și, voi ce-ați făcut cât a fost căzut internetul?

Că ieri după-masă și seara, Google Cloud a fost la pământ, prin urmare, mai multe site-uri importante, precum Spotify, Snapchat, Discord, Etsy, Home Depot și multe altele, la fel.

Compania CloudFlare, care protejează şi accelerează peste 785 000 de pagini web din întreaga lume a avut probleme marţi după-masă, motiv pentru care paginile web nu au putut fi accesate. Cei care au încercat să intre pe paginile respective au primit eroarea 502.

We are aware of an issue with Google Cloud Platform. See our status dashboard for details: https://t.co/eEsJOYU7Xg

— Google Cloud (@googlecloud) November 16, 2021