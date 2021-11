Review Motorola Edge 20 PRO – aproape flagship

Au trecut mai bine de două săptămâni de când am primit Edge 20 PRO la teste. Așa că este momentul să tragem linie și să vedem cum se comportă ultimul Motorola lansat.

V-am spus atunci că sunt curios să văd telefonul și la comportamentul day-to-day, pentru că pe hârtie pare promițător, iar Motorola a rămas, pentru mine, un nume mare din domeniu. Nu doar pentru că a lansat primul telefon mobil – DynaTAC – ci și prin prisma colaborării cu Google pentru Nexus 6.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip OLED, cu dimensiunea de 6,437 inci, aspect 19.5:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 385 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 144 Hz Chipset procesor Snapdragon 870 5G, GPU Adreno 650 și CPU Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) Memorie RAM 6GB/8GB/12GB UFS 3.1 (eu am primit modelul de 12GB) Camera foto Principală: triplă – 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF; 8 MP, f/3.4, 126mm (periscope telephoto), 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, OIS; 16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚ (ultrawide), 1.0µm Are Dual-Led flash, panorama și HDR. Filmeaza 16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚ (ultrawide), 1.0µm Secundară: 32 MP, f/2.3, (wide), 0.7µm Are HDR și filmează [email protected], [email protected]/120fps Stocare 128GB/256GB UFS3.1 (eu am primit modelul de 256GB) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC, DisplayPort 1.4; Ready For Wireless şi Ready for PC Sistem de operare Android 11 Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Warp Charge 30W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul lateral; disponibil în trei culori: Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud;

Ambalaj și accesorii

Cutia în care vine este una generoasă, mult mai mare decât cele în care vin smartphone-urile de obicei. Asta pentru că este o Matrioșca, iar în interior găsim alte două cutii – una cu telefonul, încărcătorul și cabul USB-C, cheița de la SIM-tray și două broșurele și una cu cablu USB-C to HDMI. Acesta din urmă este util pentru cei care vor telefonul conectat direct la TV (poate fi și un TV non-smart) sau la un monitor, dar nu doresc musai varianta de screen share prin wi-fi. Deși sună interesant, nu cred că are mare trecere pe la noi.

Telefonul nu vine nici cu husă și nici cu folie aplicată, deci fiți pregătiți pentru alte achiziții extra!

Design și construcție

Designul este unul demn de un flagship, cu excepția grosimii, care este la nivel de 2018. Ambele părți sunt fabricate din sticlă, protejată cu Corning Gorilla Glass 5, iar cadrul este unul metalic. Motorola vinde și un model cu spatele din piele ecologică, despre care am înțeles că arată într-un mare fel.

Ecranul este foarte puțin curbat la extremități, camera selfie este amplasată central iar marginile sunt înguste. Pe spate avem modulul triplu al camerelor foto, unul extrem de ieșit în evidență, și logo Motorola. De data aceasta, spre deosebire de One Zoom, acesta nu mai este iluminat. Dar avem parte de o textură extrem de ”apetisantă” pe spate, care face niște jocuri interesante de lumini și umbre.

Pe muchia stângă se află butoanele de volum și de pornire. Acesta din urmă are și senzorul de deblocare integrat. Pe partea opusă este un buton dedicat pentru Google Assistant, al cărui utilitate îmi scapă. Pe muchia de jos avem mufa de încărcare, difuzorul și SIM-tray-ul.

Pentru că husa lipsește, cel puțin la modelul primit de mine lipsea, aveți grijă dacă îl țineți tot așa pentru că modulul camerei riscă să se spargă la un contact mai dur. De asemenea, deși are protecție împotriva stropirii, nu beneficiază de standard IP.

Vă spuneam că telefonul are dimensiuni generoase, dar este destul de ușor de folosit și cu o singură mână, dar cu siguranță nu va fi comod de folosit de doamne sau domnișoare.

Software și performanță

Este primul telefon testat la care am decis să nu mai schimb launcherul implicit cu Nova Prime. Asta pentru că m-am simțit foarte ok cu ce oferă Motorola la nivel de software. În esență, deși a plecat de mult din ograda Google, telefoanele lor vin încă cu Vanilla Android, adică cu minime intervenții ale producătorului.

Procesorul, alături de spațiul de stocare generos și de memoria RAM de 12 GB, oferă garanții pentru a nu avea lag în utilizare. Și nici nu am am avut, deși am rulat și ceva jocuri simple, de biliard, am vizionat câteva episoade de Star Trek pe Netflix sau am urmărit meciurile din UEFA Champions League, când nu eram acasă. Daaaar, camera foto a fost prima care mi-a dovedit că integrarea hardware – software nu este perfectă. Ori de câte ori voiam să fac o poză, treceau 2 secunde de când apăsam butonul și până când poza era imortalizată. Și, pentru că citisem și la alți bloggeri despre această problemă, am efectuat testul la început, când nu aveam toate aplicațiile instalate.

Un alt bug l-am descoperit la deblocarea telefonului. Niciunul dintre senzori nu mergea perfect. Dacă despre senzorul de amprentă am mai scris că nu îi văd locul pe butonul de pornire, deci mă așteptam oarecum să aibă lag, despre deblocarea facială nu credeam că voi scrie că nu funcționează corect. Nu la un Motorola, cel puțin!

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

La momentul în care v-am scris că am început să folosesc Edge 20 PRO spuneam că nu prea înțeleg de ce Motorola este subapreciat ca brand. Ei bine, unul dintre motive este lipsa de update-uri la modelele comercializate. Spre exemplu, One Zoom al soției rulează încă Android 10!

Ar mai fi de adăgat opțiunile Ready For Wireless şi Ready for PC, care permit conectarea telefonului la un monitor sau la un televizor, pentru a juca jocuri, sau pentru a urmări filme, pe o diagonală mai mare.

Ecran și sunet

Display-ul este impresionant. Serios, pentru gama în care joacă, Edge 20 PRO are un display peste medie, atât ca diagonală, cât și la calitatea lui. Dacă îl muți și pe 144Hz, devine și mai interesant, mai ales dacă rulezi clipuri 4K de pe internet. Nu dezamăgește nici în lumina soarelui și nici în locurile umbroase.

Deși are opțiuni de 60Hz sau 144Hz, la nivelul Auto, telefonul oscilează între 48, 60, 90 și 120Hz, în funcție de nevoi.

Din păcate, Motorola nu a ales să pună difuzoare duale, iar sunetul vine de la unul singur. Asta nu este musai o problemă, pentru că nu știu cine mai ascultă muzică la maxim pe telefon. Însă, dacă ai pretenții de flagship de la telefonul tău, cele două difuzoare nu trebuiau să lipsească.

Camera foto și video

La fel ca la Xiaomi 11T, camera principală are un senzor de 108 megapixeli. Am remarcat imediat opțiunea de zoom optic 5X, care chiar funcționează, nu este pusă acolo doar cu numele. Asta și pentru că avem stabilizare optică pe cameră.

În fapt, mai avem aici parte de un punct bonus – prima cameră telefoto periscopică pe un telefon Motorola: de 8 MP, cu zoom optic 5X, PDAF şi OIS.

De asemenea, meniul camerei are destule opțiuni pe care să le poți folosi la filmare sau fotografiere. Toate acestea sunt însă trase în jos de lag-ul de la utilizarea ei…

Ca și concluzie, pot spune că la nivel de fiulmare de noapte și cameră selfie, Motorola Edge 20 PRO mai are încă de lucru, dar cred că un update software ar putea rezolva situația.

Baterie

Avem un acumulator de 4500 mAh, dar dimensiunile generoase ale telefonului cred că permiteau unul mai mare. Încărcarea este de tip fast charge, la 30W, ceea ce permite încărcarea relativ rapidă. De ce spun asta? Pentru că flagshipurile din 2021 oferă încărcare cu adevărat rapidă, la 60W, sau chiar mai mult.

Cu toate acestea, nu am reușit să descarc complet bateria cu tipul de utilizare cu care sunt obișnuit, ceea ce înseamnă că au optimizat bine consumul.

Preț, puncte pro și contra

Versiunea testată de mine se găsește la Flanco listată la 2999,99 RON, laVexio la 3504,99 RON și la eMAG, la 2099,99 RON. Pretul real ar trebui să fie undeva în jurul a 2000 RON, poate chiar mai puțin, mai ales în această perioară. Iar ca și competitori, putem spune că îi are pe Poco F3 și vivo X60 PRO. Da, ambele sunt mai scumpe, dar la nivel de cameră vivo este net superior, iar la fiabilitate, Poco este la fel.

Cu toate acestea, dacă Motorola reușește să aducă îmbunătățiri camerei foto, la viitoarele update-uri și, mai ales, dacă reușește să ofere update-uri la noi interații de Android, zic că achiziția unui astfel de telefon este mai mult decât ok.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

preț competitiv

display excelent, cu refresh rate de 144Hz

camere foto și video peste nivelul unui telefon din clasa lui

sistem de operare fără adăugiri Motorola

design plăcut

performanțe ok

durată bună a bateriei

CONTRA

încărcare rapidă doar la 30W

senzorul de deblocare prin amprentă situat pe lateral

deblocarea greoaie

un singur difuzor

cameră cu lag

procesor de anul trecut

posibil să nu primească update

lipsa unei certificări IP