Fiat Chrysler recheama 365.000 de masini pentru probleme cu camera de marsarier

Fiat Chrysler are probleme cu 365.000 de masini in America de Nord. Este un defect minor ce apare atunci cand masina este in marsarier.

Atunci cand soferul introduce masina in marsarier, camera are un delay de 10 secunde. Nu s-au inregistrat victime, insa este o problema ce trebuie remediata. Vizate sunt modelele RAM 2020 PickUp, Chrysler Pacifica minivan, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler Renegade, Dodge Challenger 2019, Jeep Gladiator, Jeep Cherokee.

Problema se poate remedia printr-un update via OTA sau cu o interventie in service.