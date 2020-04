ASUS Zenfone 6 – un flagship corect pe care eu l-as cumpara oricand

ASUS Zenfone 6 a fost lansat anul trecut si deja ne pregatim sa vedem urmatorul model. Asa ca nu o sa insist foarte mult cu detalii ci vreau sa va relatez experienta mea cu acest telefon.

Il am la test de cateva luni, il folosesc ca telefon secundar si ca o alternativa la iOS din cand in cand. Imi place sa ma joc cu doua ecosisteme chiar daca Android-ul inca nu este 100% pe placul meu. Totusi, Zenfone 6 reuseste sa livreze o experienta deosebita.

Telefonul costa acum 2299 lei la PC Garage, iar in banii acestia primesti un telefon complet cu mai multe plusuri decat minusuri. Il consider un telefon subestimat deoarece nimeni nu il recomanda atunci cand cineva cauta un telefon nou sau este recomandat mult prea putin.

Eu vi-l recomand din multe motive iar principalul motiv este pretul. Consider ca la acesti bani primesti un telefon mai mult decat potent si „mai serios” in comparatie cu Xiaomi, Huawei, Oppo sau alte branduri mai putin cunoscute de prin China.

Specificatii:

Snapdragon 855

128GB stocare

6GB RAM

Baterie 5000mAh

Camere foto 48 + 13MP

Ecran IPS 6.4 inch

Ce imi place la Zenfone 6

Imi place design-ul foarte mult si felul in care au integrat camera foto flip. Ai un ecran complet fara margini si usor de tinut in mana. Arata foarte bine si se simte ca un telefon premium. Spatele este din sticla, rama este din otel si regasim inclusiv mufa jack.

Ecranul se vede de nota 10 deoarece acopera 100% spectrul DCI-P3 si are HDR10. Chiar se vede bine si pun pariu ca diferentele dintre acest ecran si cel al lui iPhone 11 sunt foarte mici. Apropo, este ecran IPS nu OLED.

Telefonul este construit premium pe toate partile, insa singurul aspect mai putin placut o sa vi-l prezint la sectiunea cu puncte slabe. Pana atunci telefonul se prezinta foarte bine la capitolul design.

Un alt aspect interesant este camera selfie, de fapt aceeasi camera principala. Faptul ca poti sa faci selfie-uri la aceeasi calitate este un mare avantaj. Pozele sunt foarte reusite.

Bateria este de 5000mAh si in conditiile in care eu l-am utilizat am prins 3-4 zile autonomie. Nu am abuzat de el caci principalul telefon a ramas iPhone-ul, insa este de apreciat ca a tinut aproape o saptamana, iar intr-o utilizare normala sigur te tine 2 zile.

Se incarca foarte repede, de obicei il lasam la incarcat pana imi pregateam masa si il gaseam incarcat la o capacitate decenta gen 80%.

Interfata simpla si curata a facut din acest Zenfone 6 o placere in utilizare. Mi-a adus aminte de Pixel care se misca foarte bine, mult mai bine decat orice inseamna Samsung sau Huawei. La fel si in cazul acestui telefon.

Un alt lucru care mi-a placut este husa din pachet din plastic tare care protejeaza bine spatele. Big like.

Camera foto mi-a placut si ea foarte mult si desi nu am putut sa fac multe fotografii in ultima perioada o sa va las 2-3. Este o camera foarte buna care iti ofera tot ce ai nevoie: zoom, ultra wide, stabilizare, culori naturale, focus rapid, absolut nimic de comentat.

Ce nu mi-a placut la Zenfone 6

Sunt putine lucruri. Nu mi-a placut balamaua de la camera foto. Are un mic joc si uneori cand stai cu telefonul in mana se misca si auzi treaba asta. Nu afecteaza cu nimic functionalitatea, insa imi este teama ca in timp sa nu se slabeasca.

Un alt minus ar fi senzorul de amprenta amplasat pe spate si nu in ecran. Stiu, sunt carcotas, senzorul functioneaza foarte bine, este rapid, insa trebuia sa zic ceva si de rau 🙂

Tot ceea ce am spus este in raport cu pretul de 2299 lei. Telefonul este cinstit, iti ofera performanta pe care o cauti de la un flagship si inclusiv calitate in asamblare. Softul este bine pus la punct, pretul este bun si eu ma intreb in continuare de ce lumea nu este interesanta mai mult de acest telefon.

Daca as fi in postura de a alege un telefon cu Android, as cumpara oricand un Zenfone in detrimentul unui alt brand. De ce? Pentru ca pretul este corect pentru ceea ce ofera.