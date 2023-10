Filelist se inchide

Sigur ati auzit de Filelist. Fara alte cuvinte, se inchide. Owner-ul a decis sa puna punct acestui site, asadar mai sunt cateva luni in care va puteti descarca continutul preferat.

Desi nu am promovat niciodata astfel de servicii, multe aplicatii sau documente esentiale nu mai pot fi cumparate legal, iar atunci servicii precum Filelist sunt foarte ok. Din pacate nu vom mai avea acces la el de prin ianuarie 2024, conform unui anunt facut pe site. Este cel mai mare site de trackere de torrent din Romania si conform EboLLA, administratorul, acesta nu mai are timp sa se ocupe de el si nici nu a gasit un om competent care sa preia site-ul.