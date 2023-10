Intel a lansat generatia 14 de procesoare Core. Este un refres pentru Raptor Lake asa ca ne asteptam ca acestea sa fie mai bine puse la punct si mai eficiente.

Noile procesoare sunt versiuni cu mai multi GHz, ofera conectivitate mai buna si ar trebui sa fie mai stabile. Modelul Intel Core i9-14900K este primul procesor de volum care se va vinde la 6GHz. Inaintea lui a fost 13900KS, dar acela nu era un model de duzina.

Mai departe avem Intel Core i7 13700K, acesta avand acum cateva nuclee de eficienta in plus. Formatul sau este acum de 8+8+12, iar frecventele au crescut putin, la fel si memoria cache. Intel Core i5-14600K are doar frecvente mai mari si atat. Nici macar pe partea de GPU integrat nu s-a schimbat nimic, tot UHD 770.

O schimbare majora ar fi Intel Application Optimization, care are rolul de a imbunatati compatibilitatea aplicatiilor cu noile nuclee de eficienta si performanta. Acest sistem hibrid nu a fost bine primit si multe aplicatii si jocuri nu stiu sa ruleze corect. Intel spuen ca a adus o imbunatatire de pana la 16%, dar tot ei au spus ca nu va fi benefica pentru toate jocurile si aplicatiile.

Exista acum si overclock cu AI (lol) cu ajutorul Intel XTU. Noile procesoare ar suporta memorii RAM la 8000MHz. Vedem, testam, ca suntem si noi in lucru cu un astfel de sistem si avem si memorii la 8000MHz.

Pe partea de conectivitate vin cu suport integrat pentru Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dar vor suporta si Wi-Fi 7 si Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5. Partea buna este ca noile procesoare sunt compatibile cu actualele placi de baza, deci socket-ul este acelasi 1700.

Noile procesoare sunt disponibile la PC Garage. Cel mai ieftin i5-14600KF este 1670 lei.