Find my Device de la Google primeste un update si va fi disponibil pentru toata lumea

Find my Device de la Google functioneaza in prezent doar in SUA si Canada si trebuie sa ai un telefon care sa ruleze de la Android 9 in sus. Cu noul update, reteaua va putea sa gaseasca telefoanele pierdute si fara acces la internet.

Este similara cu Find my de la Apple. Va putea sa iti gaseasca telefonul, tableta, ceasul chiar si cand acestea nu sunt conectate la internet sau bateria este descarcata. Le poti suna sau vedea pe harta. Momentan doar Pixel 8 si 8 Pro par sa fie compatibile.

Noul update va integra etichete Bluetooth de la Chipolo si Pebblebee si vor fi construite special pentru reteaua Find my Device. Reteaua va fi compatibila si cu produsele Nest, casti JBL, Sony si altele.

Erik Kay, Google, spune:

Protecțiile integrate pe mai multe niveluri în rețeaua Find My Device vă ajută să vă mențineți în siguranță și să vă păstrați confidențialitatea informațiilor personale, menținând în același timp controlul asupra dispozitivelor conectate la rețeaua Find My Device. Aceasta include criptarea de la un capăt la altul a datelor de localizare, precum și raportarea agregată a locației dispozitivelor, o funcție de siguranță, care oferă protecție suplimentară împotriva urmăririi nedorite până la domiciliu sau la o locație privată.”