Huawei a dat Romania in judecata

Probabil ca ati ghiciti motivul. Da, are legatura cu echipamentele 5G din infrastructura locala. Au fost dati in judecata prim-ministrul Romaniai, Ministerul Cercetarii si Consiliul Superm de Aparare al Tarii.

Anul acesta in luna februarie, Huawei a primit raspuns negativ in privinta utilizatorii echipamentelor 5G in infrastructura locala. La fel au procedat si alte state UE. De asemenea, in iunie 2023, Comisia Europeana a estimat ca furnizorii chinezi de echipamente de telecomunicatii reprezinta un risc pentru securitatea Uniunii Europene. Asadar, statele membre UE au inceput sa interzica echipamentele Huawei si sa foloseasca echipamente de la producatori autorizati in prealabil prin decizie a autoritatilor, pe baza avizului conform al CSAT.

În România, Huawei Technologies a consemnat în 2022, ultimul an raportat, afaceri de 1,89 miliarde de lei, în creștere cu 31,2% față de 2021. De asemenea, profitul net a urcat cu 23,9%, de la 47,95 milioane de lei la 59,44 milioane de lei. Huawei Technologies a început să activeze pe piața de telecom în România din 2003.

