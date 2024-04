Lenovo Thinkpad X1 Fold – un laptop cu ecran pliabil pentru corporatistii cu bani

Cei care lucrati in corporatii mari poate confirmati. Este adevarat ca cele mai multe laptop-uri folosite la voi in birou sunt Thinkpad-uri, MacBook-uri sau HP-uri? Chiar sunt curios. Dar trecand peste asta, Thinkpad X1 Fold este cu totul diferit si cred ca este un laptop/tableta cu care poti iesi usor in evidenta.

Este unul dintre cele mai misto gadget-uri pe care le-am testat. Nu tot timpul te lovesti de un laptop cu ecran pliabil si experienta este chiar interesanta. Totusi, noi aici va prezentam lucrurile asa cum sunt. Merita un astfel de laptop? E practic?

Lenovo a lansat acest laptop la IFA Berlin 2022, dar abia in 2023 a fost disponibil la final de an. Acum in 2024 a inceput sa fie disponibil si pe la noi. Costa in jur de 2500 de euro, deloc ieftin, insa arata interesant.

Este mai degraba o tableta de 16.3 inch cu ecran OLED care se pliaza, iar cu ajutorul unei tastaturi bluetooth oferita in pachet se poate transforma in laptop. Cum? Uite ca in pozele de mai jos.

Stiu, este interesant. Poti avea la tine o tableta de 16 inch pe care o poti plia, dar nu ai si un ecran exterior. Cred ca ar fi fost foarte util sa poti folosi acest ecran cand este inchis.

La interior are un procesor Intel i7-1250U la 1.89GHz, un SSD de 1TB PCIe Gen4, 32GB RAM LPDDR5 lipiti pe placa de baza, are certificare Intel Evo si o placa video integrata Iris X. Are 4 microfoane, 3 difuzoare, Dolby Atmos, Dolby Voice si o camera de 5MP pentru conferinte, senzor IR pentru deblocarea faciala si senzor de amprenta pe tastatura detasabila.

Tastatura din pachet are pe spate un material catifelat incat sa nu zgarie ecranul, dar si ea trebuie alimentata la randul ei. Se incarca tot prin USB C la fel ca laptop-ul/tableta. Ca tot am zis de porturi, aflati ca nu are nici un USB A, toate porturile USB sunt tip C si cu Thunderbolt 4.

X1 Fold are standard militar MIL-STD 810 astfel incat sa functioneze in conditii extreme. Indeplineste 12 standarde, s-au facut peste 200 de verificari si a trecut de 26 de proceduri riguroase.

Cantareste 1.3kg, optional poate avea si slot nanoSIM, este realizat din materiale reciclate si reciclabile dupa cum urmeaza:

97% PCC recycled plastic used in speaker enclosure

97% PCC recycled plastic used in battery enclosure

90% PCC recycled plastic used in standard 65-watt adaptor

Low-temperature solder process

100% compostable packaging made from rapid-renewable bamboo sugarcane fiber

Este si un laptop destul de performant. SSD-ul este mediu, nici rapid si nici incet, iar procesorul este capabil sa duca sarcini foarte complexe. De obicei nu este nevoie de o putere mare de procesare pentru munca de birou, maxim ce poti avea deschis sunt niste fisiere word, excel, ppt-uri si multe tab-uri si programe dedicate de la locul de munca, insa nimic complicat. Totusi, procesorul se descurca foarte bine.

Experienta cu el este interesanta. Se misca bine, este foarte rapid si materialele folosite sunt de calitate. Balamalele sunt extrem de bune. Nici nu simti ca pliezi un ecran. Se simte ca orice alt laptop atunci cand faci miscarea de inchis/deschis. Chiar foarte fain.

Are si incarcator rapid de 67W cu o dimensiune redusa. Am vazut incarcatoare mai mari la telefoane, nu stiu cum e posibil asa ceva.

Difuzoarele sunt puternice, au bass bun si un volum ridicat. O sa poti sa-l folosesti si la filme sau muzica in timpul liber. Nu are jack audio din pacate, asa mi se pare un minus.

Trebuie sa te obisnuiesti cu acest format. Tastatura trebuie sa o cari dupa tine pentru ca nu poti sa-l inchizi cu ea atasata si ai stresul mereu ca trebuie sa o incarci. Desigur, acest laptop nu este pentru oricine. Cine il cumpara stie exact ce face cu el si in ce se baga.

Apropo, tastatura are un trackpad genial. Nu are un click mecanic cum suntem obisnuiti de la alte trackpad-uri ci este bazat pe feedback haptic. E foarte misto si as vrea sa vad astfel de implementari si la alte laptop-uri.

Inca n-am vazut sa fie listat undeva in Romania, dar revin cu link. Voua cum vi se pare bestia asta?