Un nou God of War a fost confirmat pentru 2021

Ragnarok vine in 2021, in exclusivitate pe Playstation 5.

God of War 2018, reboot-ul seriei care a devenit o traditie pe consolele Playstation a fost unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am jucat in ultima perioada. A fost singurul joc de pe Playstation 4 pe care l-am jucat si terminat. Nu am consola, asa ca am fost nevoit sa imprumut una pentru ca a fost un titlu pe care nu voiam sa-l ratez.

Probabil la fel ca mine, cei care l-ati jucat si terminat ati inteles ca seria nu se va sfarsi, iar acum stim ca este oficial.

God of War Ragnarok se va lansa in 2021 si in modul clasic, va fi o exclusivitate pentru Playstation 5. Avem un teaser momentan si in lunile urmatoare cu siguranta vom primi informatii noi. Intre timp trebuie sa-mi intreb prietenii care are de gand sa-si cumpere consola :).