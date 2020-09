GoPro Hero 9 Black a fost prezentat

Cunoscuta serie de camere video dedicate in mare parte sporturilor extreme si ajunsa apoi mai mainstream a ajuns la a 9-a generatie.

Spre deosebire de modelele anterioare, Hero 9 Black are 2 ecrane: cel clasic pe spate si unul mai micut frontal, pentru a permite vloggerilor sa vada ce le intra in cadru cand se filmeaza.

Senzorul foto va permite realizarea de fotografii la 20MP, iar filmarea se poate face la maxim 5K la 30 de cadre pe secunda. Noul mod Max Lens va permite filmarea unui unghi larg cu o deschidere de 155 de grade, cu stabilizare pana la o rezolutie maxima de 2.7K la 60 de cadre pe secunda. Tot pentru stabilitate vorbim de HyperSmooth 3.0, iar pentru fanii time-lapse, avem TimeWrap 3.0 care asigura un control imbunatatit pentru filmuletele realizate in acest regim.

O veste extraordinara vine pe partea de autonomie, noua baterie are o capacitate de 1720mAh, fiind cu 41% mai mare decat cea de pe Hero 8.

Pretul camerei porneste de la 350$ si in functie de ce accesorii doriti creste.

Personal mi-am cumparat un Gopro Hero 4 Silver acum 5 ani la pretul de 400$ si desi l-am folosit mult, foarte putin continut realizat cu el mi-a fost chiar util. La inceput m-am indepartat de camera datorita autonomiei, pe care daca o folosesti cu Wi-Fi pornit pentru control reusesti sa o termini cam in 45 de minute. Apoi aparitia camerelor ultra-wide pe telefoane m-au facut sa uit complet de GoPro. A fost o investitie, cel putin pentru mine, care nu a meritat in proportie de 90%. Poate un model mai nou, cu o autonomie mai buna si senzor mai bun mi-ar schimba parerea, dar nu as mai cumpara fara sa testez.