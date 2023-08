A fost sau n-a fost viață pe Marte?

Roverul Perseverance a descoperit un set divers de molecule organice pe Planeta Roșie, ceea ce ne face pe noi, dar și pe oamenii de știință, cu gândul la ideea că aceasta ar fi putut susține viața, la un moment dat, în trecut.

Compușii organici sunt molecule compuse din carbon și includ adesea alte elemente, cum ar fi hidrogenul, oxigenul, azotul, fosforul și sulful. Anterior, oamenii de știință au detectat mai multe tipuri de molecule organice de origine marțiană – în meteoriții aruncați de pe Marte de impacturile cosmice care au aterizat pe Pământ și în craterul Gale de pe Planeta Roșie, pe care roverul Curiosity al NASA îl explorează din 2012.

Mai exact, oamenii de știință au examinat datele provenite de la instrumentul SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), aflat la bordul Perseverance. SHERLOC este primul instrument de pe Marte capabil să efectueze cartografierea și analiza la scară fină a moleculelor organice.

Cercetătorii s-au concentrat asupra datelor SHERLOC de la Máaz și Séítah, două formațiuni stâncoase de pe fundul craterului Jezero. Atunci când lumina ultravioletă de la SHERLOC luminează compușii organici, aceștia pot străluci la fel ca materialul aflat sub o lumină neagră. Amprenta digitală a lungimilor de undă din strălucirea unei molecule poate ajuta la identificarea acesteia.

Momentan suntem departe de a trage o concluzie certă, dar putem anticipa că anii care vor veni ne vor lumina în privința acestei ipoteze…

Sursa: space.com