Am fost cu Kodiaq-ul la service. Prima dată

V-am mai povestit că am cumpărat o Skoda Kodiaq, acum doi ani, pe vremea asta, nu? Ei bine, după ce am fost cu ea la service și am discutat cu cei de acolo, mă felicit încă o dată că am cumpărat-o înainte de criză Covid-19, să nu aștept jumate de an după ea…

Venind de pe Logan, eram obișnuit ca eu să mă ocup de programarea pentru vizitele la service. Doar că aici m-a anunțat direct mașina că mai am o lună până când trebuie să mă prezint la o reprezentanță. Ce-i drept, am sunat pe loc, așa că nu au mai apucat cei de la Porsche Timișoara să facă asta, deși am înțeles că se ocupă și cu așa ceva.

Vă spun din start că vă recomand mașina. Noi am optat pentru modelul cu 7 locuri, 150 CP, motorină (știu, nimeni nu e perfect!) și nu am avut până acum vreo problemă. Am pățit doar chestii minore – un amețit care a uitat că e în marșarier când se uita pe telefon și s-a oprit în spoilerul spate și un nene care se credea la raliuri cu bena plină de sort pentru construcții. În primul caz a fost doar o zgârietură pe spoiler, dar pe CASCO a fost schimbat, iar în al doilea am dat 300 lei la un atelier care mi-a sigilat crăpătura, pentru că plecam imediat în concediu și nu aveam timp de dosare pe asigurare.

Când am cumpărat mașina aveam în plan un tur al Românei de două săptămâni, cu șase sau șapte pasageri, dar a venit virusul și am ajuns doar într-o excursie în Bucovina, anul ăsta. Trecând peste șoferii din zonă, care au jucat Need for Speed și au uitat că nu sunt pe consolă, nu am avut probleme, iar drumul de zece ore a fost chiar lejer și comod.

Off-topic: dacă aveți ocazia, mergeți în zona aceea. Este absolut în-cân-tă-toa-re!

Cum a fost prima vizită la service, m-am interesat pe la alți proprietari, pe forumuri și pe te-miri-unde, cât mă va costa. Prețurile variau de la 1000 la 1500 lei, așa că 1316,40 lei, cât am dat eu, nu mi s-a părut exagerat:

PS: Pe listă apar și materiale mici. Nu, nu este vorba despre carne tocată și bicarbonat. Cel puțin așa mi-au spus.

Mai ales că în banii ăștia au intrat și înlocuirea ștergătorului spate (deh, comoditatea!) și un litru suplimentar de ulei, pentru că Skodele au obiceiul să o ia pe ulei și cam rămân fără el. 🙂

All in all, oamenii de acolo au fost foarte amabili, au purtat mască tot timpul, mi-au explicat înainte și după ce au făcut, așa că vi-i recomand. Iar acesta nu este un articol plătit.

La final, dacă sunt printre voi proprietari de Kodiaq, sau de alte modele, puteți să ne spuneți cât ați lăsat voi la vizita în service.