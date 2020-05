De ce mă bucur că am comandat mașina înainte de criza COVID-19

În mod normal, dacă nu era pandemia actuală, în perioada aceasta ar fi trebuit să public un follow-up la articolul meu despre cei 1.000 KM cu Skoda Kodiaq (articolul inițial este aici) – cum s-a comportat SUV-ul nostru la 10.000 KM.

Dar, cum am „tras” cu toții bățul cel scurt, am ținut mai mult mașina sub car-port decât am ținut-o pe drum. 🙂 La ritmul cu care se mișcă treburile, cred că vom amâna și turul României pe care îl planificasem pentru vară!

Dar, să revenim la subiectul articolului! Știu că poate suna bombastic si artificial, dar am să vă expun și motivația:

Finanțarea

Da, am luat mașina cu o bună parte de bani cash, dar o alta a fost finanțare prin credit de la instituția financiară a dealerului auto! În condițiile de atunci, mi-a fost relativ facil să accesez acel credit. Acum, dat fiind reculul economic, astfel de credite sunt muuuult mai greu de accesat. Știu cazuri printre prieteni care au renunțat sau au amânat achiziții de mașini sau de locuințe, dat fiind că nu le mai este acordat OK-ul băncii.

O remarcă extrem de importantă aici – sunt un ferm susținător al ideii că orice achiziție trebuie făcută exclusiv când ai resurse financiare. Mai pe românește, nu mă împrumut de bani, dacă nu am pus de-o parte o brumă de economii. Cât mai mare, de preferat. De aceea am și așteptat destul de mult până am cumpărat Kodiaqul!

Timpul de procesare al dosarului

Pe timpul carantinei aveam acea limitare de mișcare. Drept urmare mi-ar fi fost destul de greu să ajung la dealer sau lor să ajungă la sediu, pentru a procesa actele mele. Unde mai pui că totul trecea și pe la București, unde intervenea un alt timp de așteptare – curierul care ducea actele, agenții de credit care îl verifică etc.

Timpul de așteptare

De la lansarea comenzii, până la primul drum cu mașina, am așteptat două luni, fix cu una mai puțin decât estimare dealerul. Cum Loganul meu nu mai părea să mă treacă iarna, am fost bucuros să vad așa rapiditate. Ei bine, acum am înțeles că timpii de așteptare sunt de două sau chiar de trei ori mai mari! Și nu doar la Skoda, ci și la alți importatori! Iar asta nu mă miră deloc, dat fiind că majoritatea producătorilor auto au oprit lucrul prin fabricile proprii timp de săptămâni bune. La fel și furnizorii de subansamble.

Calitatea produsului finit

Luând în calcul punctul anterior, reluarea producției s-a făcut treptat, pe schimburi sau pe secții, drept urmare se prea poate ca nivelul calitativ să nu fie cel mai bun. Gândiți-vă câte subansamble înglobează un autoturism și câte firme livrează acele părți. Ajunge ca una sau două să nu fi repornit la timp și să grăbească procesul de producție fără să se mai uite atent și la calitate și tot ansamblul se strică!

Cursul de schimb

Luând în calcul fluctuația cursului RON/EUR de la momentul achiziției, aș fi pierdut aproximativ 2500 RON per total. La aceste sume sunt calculate și comisioanele dealerului sau ale băncii!!! În plus avem și asigurarea CASCO, care tot în valută se calculează.

Veniturile mele salariale

Am lăsat la final ceea ce are, sau ar trebui să aibă cel mai mare impact în calculul de achiziție a oricărui produs. La nivelul țării avem parte de vreo 900.000 contracte suspendate și alte zeci de mii încetate. Și eu am fost afectat, poate într-o mai mică măsură decât alții. Iar asta devine un show stopper!

Ar fi existat și două aspecte pozitive dacă amânam pe anul acesta cumpărarea mașinii – personal, aș fi adunat mai mulți bani, dat fiind timpul mai lung, pentru avans și combustibilul ar fi fost muuult mai ieftin.

Apropo de subiect, și Alex v-a povestit de achiziția lui – un diesel pentru pasiunea lui de off-road (link)!