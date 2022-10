Am fost la Paris sa vad noul brand Evnia by Philips – monitoare OLED, mini LED si periferice moderne

Am acceptat invitatia de la Philips sa iau parte la un eveniment top secret. N-am stiut unde ma duc si nici nu stiam la ce urma sa iau parte. Tarziu in noapte s-a lansat brandul Evnia, un nou jucator pe piata de periferice de gaming, cu un portofoliu complet.

Zilele trecute am fost la Paris. Totul bine si frumos. Tot nu stiam de ce sunt acolo. Macar am avut timp de la 9 dimineata si pana seara la ora evenimentului sa merg prin oras sa vizitez locurile celebre. Dar repet, nu stiam ce urma sa vad si nici unde. A venit un bus si ne-a dus pe Stade de Frace, am intrat prin vestiarele jucatorilor, am intrat pe teren si dupa in loja VIP unde a avut loc evenimentul. Mancare, bautura, jazz, cosplay si jurnalisti din toata lumea. A fost un eveniment international.

Si ce sa vezi? Evnia! Philips a decis sa intre pe piata de periferice de gaming cu un brand complet nou care sa le ofere pe toate. Dar inainte de asta, trebuie sa aflam si de ce au facut acest pas.

Pentru ca in 2022 s-au inregistrat 3.2 miliarde de gameri, iar piata de monitoare de gaming reprezinta 9.7 miliarde de dolari. Se fac bani frumosi din industria asta si este pacat sa nu ai parte de macar o bucatica. Plus ca toate statisticile indica o crestere in urmatorii ani. Si cel mai important, varsta media a unui gamer este de 30 de ani, deci fix o persoana tanara cu putere de cumparare.

Si avem asa:

Seria de periferice 3000

Seria de periferice 5000

Seria de periferice 7000-8000

Fiecare serie include: mouse, tastatura, casti si monitor. Monitoarele sunt MiniLED, OLED sau QD-OLED, cu rezolutii 2K, 4K si refresh rate de pana la 165Hz. Deci clar vor fi scumpe.

Avem iluminare RGB peste tot, dar implementata un pic diferit, switch-uri de calitate pe mousi si tastaturi, iar materialele folosite pentru acestea sunt reciclate.

Produsele se simt bine la prima vedere. Sunt robuste, par super calitative. Materialele, desi reciclate, sunt placute la atingere. Tastatura este mat─â, mousii sunt solizi si par sa reziste la lovituri, iar monitoarele sunt absolut superbe. Sunt subtiri, elegante, cu o imagine impecabila.

Preturile nu au fost mentionate, dar ma astept sa fie ridicate. Sunt curios cum o sa evolueze acest brand, ce se va intampla cu Philips si AOC (cred ca AOC ramane pe partea mai low cost, accesibila) si daca vor face fata in Romania. Eu le doresc succes. Am ramas impresionat de ce am vazut.