Ce am gasit sub Dacia Duster cu 200km? Atentie mare la dealeri!

V-am prezentat zilele trecute Duster-ul meu. Recent l-am ridicat pe elevator ca sa vad si eu cum arata o Dacie noua pe dedesubt. Am avut un soc cand am vazut cum arata si va recomand sa fiti atenti de la ce dealer luati masina.

Cand a venit Duster-ul la dealer nu l-am putut prelua imediat. Mi s-a spus ca trebuie sa astept cateva zile ca sa fie inspectat corect. Cine stie, poate are un defect de fabricatie. Nu a fost cazul, ba din contra. Masina a fost pregatita de vanzare asa cum se face. Si spatala, evident.

Masina a primit din partea Meridian Nord, caci de la ei am luat masina si nu sunt platit sa le fac reclama, un tratament mai special. Nu stiu daca toate masinile lor trec prin aceleasi etape.

De exemplu, la toate balamalele am gasit vaselina proaspata. Peste tot! Mi s-au pus covorase si tavita in portbagaj, dar mai important mi s-a parut ca masina avea 14km in bord, ceea ce este mult. O masina noua are in jur de 2-3km, hai sa zicem 5-6. Dar 14 este mult. Ceea ce ma duce cu gandul ca a fost testata mai mult.

Cireasa de pe tort acum vine. Am fost cu masina la Panda Self Service, un loc unde iti poti urca masina pe elevator sa lucrezi la ea. Te costa putin. Te programezi si stai cat vrei si ai si scule la indemana. Super locatie, atmosfera este placuta si poti lucra in voie.

L-am luat si pe Vlad Micsunescu de la Atelierul de Detailing cu mine ca sa prezinte masina si sa isi dea cu parerea. Si am aflat amandoi ca masina a fost tratata cu un material special pe toate elementele importante. Nu stiu cum se numeste acel material, era lipicios la atingere, ca un fel de vopsea cauciucata. Se vedea ca este proaspata.

De asemenea, masina a venit cu scuturi de metal si in fata si in spate. Acestea sunt optionale si eu nu le-am comandat. Exista o atentie sporita in unele zone, prinderi suplimentare cu soricei, scuturi metalice suplimentare pentru anumite piese, cum ar fi pe clapeta de pe evacuare si alte maruntisuri care fac diferenta.

Ce vreau sa spun este ca masina arata impecabil pe dedesubt (impecabil pentru clasa asta de pret) si nu ma asteptam sa existe un CTC atat de bun. Chiar si-au dat silinta oamenii astia sa pregateasca masina pentru vanzare. Sunt sigur ca nu asa a venit din fabrica, lucrurile astea dureaza si nu cred ca au ei timp de pierdut in uzina. Plus ca am vorbit si cu alti proprietari de Duster si nu au primit aceste beneficii, deci clar tine de dealer. Nu este dat perfect cu acel material anticoroziv, insa eu zic sarumana si asa, oricum o faceam eu. Promit sa va arat masina si dupa 1 an sa vedeti cum arata.

De aici si sfatul meu sa aveti grija de unde luati masina. Am auzit cazuri in care dealerii nu isi dau deloc silinta sa pregateasca masina pentru vanzare. Parca ti-ar vinde sharoma, asa se comporta. Sau dealeri care nu te ajuta cand ai probleme cu garantie sau iti dau teapa la revizii. Se pare ca Meridian Nord sunt seriosi, cel putin pana acum, si daca o sa am probleme cu ei fiti sigur ca revin cu articol sa va spun. Ca tot la ei fac reviziile. Ah, ca idee, mi-au spus sa nu fac reviziile la 30.000 asa cum scrie in bord. Sunt si ei constienti ca este o mare prostie si ca 10.000km sunt suficienti.

Acum ca l-ati vazut pe dedesubt ce parere aveti?