Fotovoltaice Gratis: Ce experiențe ați avut până acum cu instalatorii?

Unul din comentariile de la articolul precedent, repetat și pe pagina de facebook a blogului, era despre instalatorii autorizați de AFM pentru montarea de panouri fotovoltaice și experiențele cu aceștia.

Mai exact, cei care ați aplicat la edițiile anterioare, puteți să menționați în comentarii ce axperiențe ați avut cu cei cu care ați lucrat. Și, foarte important, nu vă rezumați la ceea ce nu a fost ok, pentru că este mult mai important să aflăm și ce a mers bine și la cine să apelăm pe viitor.

Am să încep eu – am încercat să depun dosarul la ENEL, dar abia când am ajuns la ei în punctul de prezență am aflat că nu pot face asta dacă nu sunt clientul lor pe partea de furnizare de energie electrică. Asta după ce am întrebat telefonic de TREI ori chestia asta și mi-au confirmat trei persoane diferite că nu e problemă, eu fiind client Digi.Energy la acel moment. Apoi am mers la AMUR SOLAR ENERGY SRL (eSolar.ro), care mi-au preluat documentele, m-au sfătuit, dar unde nu am prins loc eligibil, ca să zic așa. 🙂

Darius a încercat cu ENEL de la început, dar nici el nu a ajuns printre beneficiari.

Acum este rândul vostru, în comentarii. Este foarte important să menționați și orașul, pentru că nu toți instalatorii oferă servicii peste tot prin țară!