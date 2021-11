Fotovoltaice gratis: ”Casa Verde” revine

La final de 2019, început de 2020, atât eu, cât și Darius, am încercat marea cu degetul și am aplicat la programul ”Casa Verde” pentru instalarea de panouri solare. Am avut același succes amandoi – și anume încă nu suntem prosumatori.

Programul a fost blocat oricum, după suspiciuni de fraudă la înscrierea unor dosare din zona de Sud. De atunci se tot aștepta un semn de la autorități pentru deblocarea sau reînceperea lui.

Într-un final,Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Ministerul Mediului au anunțat ieri că vor lansa o nouă etapă de înscriere în programul ”Casa Verde Fotovoltaice”, prin care se acordă persoanelor fizice până la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice. Bugetul disponibil va fi de 280 de milioane de lei și înscrierile vor demara în decembrie. fSuma reprezintă fondurile rămase nedistribuite, după ce multe din dosarele depuse inițial au fost respinse în cadrul acțiunilor din 2019-2020.

În decembrie vor mai fi lansate 2 programe. Unul este programul de fotovoltaice pentru persoane fizice. Vom păstra același sistem de depuneri de proiecte prin instalatori, prin firme specializate care inițial se înregistrează în sistem și vor avea acest drept, a anunțat ministrul Mediului Barna Tanczos.

Prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) acordă facilităţi de finanţare de panouri solare în limita sumei de 20.000 lei şi respectiv de 25.000 de lei în cazul locuinţelor izolate.

Cheltuielile care pot fi acoperite cu aceşti bani sunt: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric); cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Suma reprezintă 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului. De exemplu, în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei.

Mă gândesc dacă mai aplic și anul acesta, după ce am încercat în 2011 și anul trecut, fără succes. Dacă sunt cititori interesați de subiect, aș fi interesat să văd dacă mai sunt dispuși să aplice și ei.

PS: Toate articolele noastre pe acestă temă pot fi consultate aici.