Foxconn are probleme cu fabrica Apple din Zhengzhou

O parte din angajatii Foxconn protesteaza impotriva masurilor mai stricte pentru combaterea coronavirusului si pentru neplata bonusurilor promise.

Reprezentanti ai Foxconn au negat motivele ca fiind legitime si au declarat ca initial au ajuns la o intelegere cu protestatarii si ca tot protestul a pornit de la o eroare de comunicare interna, care anunta oprirea bonusurilor promite. Fabrica produce iPhone 14 pentru Apple.

Postari pe Twitter de acum cateva ore insa arata ca protestele nu s-au oprit inca.

Law Enforcement at the the Foxconn iPhone Plant in the Chinese City of Zhengzhou appear to have completely lost control of the situation. https://t.co/TqvJ9NzvpH

— OSINTdefender (@sentdefender) November 23, 2022