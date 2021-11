Francezii de la Alstom au câştigat licitaţia pentru achiziţia celor 20 de trenuri electrice

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a desemnat Alstom Feroviaria S.p.A. câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru achiziția materialului rulant nou destinat transportului inter-regional de călători (trenuri electrice inter-regionale RE-iR).

Ultima dată când am folosit trenul ca mijloc de transport a fost în vară, la București. Cum am mers la meciurile de la Euro 2020, cel mai convenabil ca timp și cost, mi-a fost să folosesc trenurile rapide de la aeroportul Otopeni. Ambii operatori, pentru că am folosit și garnitura CFR, dar și cea a unui operator privat, arătau curat, aveau Wi-Fi și aer condiționat. Pe scurt – mi-a plăcut.

Cu toate acestea, majoritatea trenurilor de la noi, în special cele ale operatorului de stat, sunt sub orice critică, atât ca și confort, dar și ca durata curselor. Sora mea a avut chiar (ne)norocul să fie în garnitura care mergea în vară spre mare și a staționat ore bune în câmp. Toate astea cu un copil de 5 ani!!!

Finanţarea proiectului este asigurată din Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM şi bugetul de stat, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul: 1.311.698.701,00 lei – 3.714.279.851,00 lei (fără TVA) – (contravaloarea a 20 rame electrice inter-regionale RE-IR şi mentenanţa lor asigurată pe 15 ani, cu posibilitatea dublării cantităţii şi perioadei de mentenanţă).

Contractul prevede pe lângă livrarea celor 20 de trenuri și mentenanța acestora pe o perioadă de 15 ani de la livrarea, cu posibilitatea dublării cantității și perioadei de mentenanță. Valoarea contractului este 1.309.065.880 lei fără TVA. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, a transmis ulterior că Alstom va livra suplimentar încă 17 trenuri.

Rămâne să vedem cum vor ști să menținem aceste vagoane și, poate mai important, cum vom ști să modernizăm infrastructura pentru a acomoda alte astfel de trenuri.