Functia Random din programare este chiar atat de Random?

Ieri am descoperit un clip foarte interesant realizat de micul Toma. Da, acel Toma care face stand-up comedy, dar care in realitate este mai mult decat un comediant. Merita sa va uitati daca sunteti cat de cat pasionati de IT.

Functia Random iti ofera un numar aleator si la intamplare intr-un interval definit de tine. Dar chiar este atat de Random acel numar oferit? Mi-a dat foarte mult de gandit dupa ce am vazut clipul. Nu intru eu in detalii, Toma explica impecabil.