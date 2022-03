Lotus Eletre – SUV eletric de 600 cai putere

Lotus, brand cunoscut pentru experienta sa in masini sport, va lansa in 2023 un SUV electric. Lotus, brand detinut de ceva timp de chinezii de la Geely, au anutat schimbari in cadrul companiei, iar acestea se vad abia acum.

Eeletre este noul SUV electric de 600 de cai putere si in afara de design-ul „modern” si opulent, masina nu este extrem de inteligenta. Stie sa parcheze singura si are cativa senzori LIDAR la bord, camere in loc de oglinzi retrovizoare si posibilitatea de a primi update-uri via OTA.

Lotus spune ca masina are nevoie de 20 de minute de incarcare rapida pentru a avea o autonomie de 248 de mile, iar autonomia maxima declarata este de 373 de mile. De asemenea, puterea de 600 cai putere este cea minima, Lotus evitand sa spuna care este maximul.

Pret inca nu are, dar tinand cont ca este realizata din fibra de carbon si aluminiu, iar la interior s-au folosit materiale de lux, sigur va avea un pret astronomic.